Розетка не нужна: представлен смартфон со встроенной солнечной панелью (фото)

Новая технология солнечной подзарядки Infinix может выручить в экстремальных ситуациях, когда рядом нет других источников энергии.

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Китайская компания Infinix продемонстрировала на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне телефон со встроенной солнечной панелью, а также чехол для телефона с солнечной зарядкой. Об этом пишет портал The Verge.

Сообщается, что Infinix использует перовскитные солнечные элементы, как пляжный зонтик Solix Solar Beach Umbrella от компании Anker. Эти элементы тоньше и дешевле в производстве, чем традиционные кремниевые.

Телефон Infinix со встроенной солнечной панелью Фото: The Verge

Технология Infinix получила название SolarEnergy-Reserving. Она сопряжена с системой, которая помогает регулировать напряжение, называемой Maximum Power Point Tracking. Ее задача заключается в том, чтобы одновременно максимизировать мощность и уберечь телефон от перегрева.

В случае со смартфоном, солнечные элементы встроены в заднюю панель. В свою очередь чехол подключается к телефону через набор контактов на боковой стороне, которые соответствуют проводящим разъемам на телефоне.

Чехол Infinix со встроенной солнечной панелью Фото: The Verge

По данным CNET, технология может достигать мощности до 2 Вт, добавляя около 10% заряда батареи за час. Это медленнее, чем обычная беспроводная зарядка, которая может достигать 25 Вт, и намного медленнее, чем проводные решения, способные достигать от 45 до 200 Вт.

Оба устройства пока находятся на стадии концепции. Infinix продемонстрировала технологию на прототипе телефона Infinix Note 40 и версии своего будущего телефона Infinix Note 50, упакованного в чехол для солнечной зарядки.

В обоих решениях небольшие круглые лампочки на задней панели телефона около задних камер мигали, когда была активна солнечная подзарядка. На переднем дисплее телефонов также были всплывающие окна, подтверждающие зарядку.

Несмотря на низкую мощность, функция может быть полезна во время отключений света или в экстренных ситуациях, когда другие виды зарядки недоступны.

Напомним, компания Lenovo представила на Mobile World Congress новый концептуальный ноутбук Yoga Solar PC, который может использовать солнечный свет для подзарядки батареи.