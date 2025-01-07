Запустит даже холодильник: создан зонт со встроенными солнечными панелями (фото)

Элементы Anker на основе перовскита на 30% эффективнее при ярком свете и вдвое лучше при слабом освещении по сравнению с кремниевыми, уверяет производитель.

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Компания Anker представила пляжный зонт Solix Solar Beach Umbrella со встроенными солнечными панелями, которые позволяют добывать электроэнергию во время отдыха. Об этой новинке пишет сайт The Verge.

Solix Solar Beach Umbrella оснащен новым поколением перовскитных солнечных элементов, совместная мощность которых достигает 100 Вт. Ток с зонта можно выводить через кабель XT-60 или USB-C. Полученное электричество в первую очередь предлагают использовать для бесперебойной работы мини-холодильника Solix EverFrost 2 от Anker, чтобы охлаждать напитки в солнечный день на пляже.

Anker утверждает, что ее элементы на основе перовскита обеспечивают на 30% лучшую производительность при ярком свете, чем кристаллические кремниевые солнечные элементы, и вдвое большую эффективность при слабом освещении.

Перовскит — это новый тип солнечных элементов, который может превзойти элементы на основе кремния, используемые в большинстве современных солнечных панелей. Он делается из довольно дешевых материалов, но пока обладает довольно коротким сроком службы, что считается весомой проблемой.

Журналисты The Verge обратились к Anker за подробностями о происхождении ее перовскитных солнечных элементов, но не получила ответа. Получается, что производитель не хочет раскрывать показатель эффективности и срок службы своих зонтов, однако у него еще есть время для анонса, ведь начало поставок запланировано на лето 2025 года.

Цена тоже остается неизвестной. Единственные характеристики, раскрытые официально — это высота (215 см) и диаметр (190 см). Известно также, что зонт получил защиту от песка и влаги по стандарту IP67.

Солнечный зонт Anker может питать холодильник Solix EverFrost 2 Фото: Anker

Куда больше Anker сообщила о холодильнике Solix EverFrost 2, поставляемый в версия объемом 23 л ($699), 40 л ($749) и 58 л ($999). Самая большая имеет два независимых отсека для холодильника и морозильной камеры. Корпус с защитой IPX3 оснащен шестидюймовыми колесами и складным поддоном, который также можно использовать в качестве ручки.

Anker утверждает, что это первый из этого класса портативных холодильников, использующий воздушное охлаждение вместо прямого охлаждения. Это, вероятно, сделает его более шумным и менее энергоэффективным, чем конкурирующие модели EcoFlow и Bluetti, но при этом имеющим преимущество в виде улучшенной однородности температуры, более быстрого охлаждения и отсутствия необходимости вручную размораживать его.

Интересно, что Solix EverFrost 2 оснащен двумя батареями LFP емкостью по 288 Вт*ч, которые вместе обеспечивают до 104 часов работы. Их можно извлечь и использовать как внешние аккумуляторы для зарядки гаджетов благодаря разъемам с разъемами USB-C мощностью 60 Вт и USB-A мощностью 12 Вт. Сами батареи можно заряжать от Solix Solar Beach Umbrella или другого солнечного модуля мощностью до 100 Вт, настенной или автомобильной розетки (12 В).

Кремниевые солнечные элементы, используемые сегодня в солнечных модулях, имеют максимальную эффективность около 24%, теоретически же, по расчетам ученых, этот материал может достигнуть 30%. Перовскитной пленки, нанесенные поверх кремниевой основы, могут поглощать синюю часть светового спектра, в то время как кремниевые элементы собирают энергию в красной части — работая вместе, они достигнут эффективности преобразования солнечной энергии до 43%.

Ранее EcoFlow показал шляпу, которая питает смартфоны благодаря солнечной энергии. В теплую погоду для зарядки батареи емкостью 4000 мАч до 100% ей требуется всего 3–4 часа.