Запустить навіть холодильник: створено парасольку з вбудованими сонячними панелями (фото)

Елементи Anker на основі перовскіту на 30% ефективніші за яскравого світла і вдвічі кращі за слабкого освітлення порівняно з кремнієвими, запевняє виробник.

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Компанія Anker представила пляжну парасольку Solix Solar Beach Umbrella з вбудованими сонячними панелями, які дають змогу добувати електроенергію під час відпочинку. Про цю новинку пише сайт The Verge.

Solix Solar Beach Umbrella оснащена новим поколінням перовскітних сонячних елементів, спільна потужність яких досягає 100 Вт. Струм із парасольки можна виводити через кабель XT-60 або USB-C. Отриману електрику насамперед пропонують використовувати для безперебійної роботи міні-холодильника Solix EverFrost 2 від Anker, щоб охолоджувати напої в сонячний день на пляжі.

Anker стверджує, що її елементи на основі перовскіту забезпечують на 30% кращу продуктивність при яскравому світлі, ніж кристалічні кремнієві сонячні елементи, і вдвічі більшу ефективність при слабкому освітленні.

Перовскіт — це новий тип сонячних елементів, який може перевершити елементи на основі кремнію, що використовуються в більшості сучасних сонячних панелей. Він робиться з досить дешевих матеріалів, але поки що має досить короткий термін служби, що вважається вагомою проблемою.

Журналісти The Verge звернулися до Anker за подробицями про походження її перовскітних сонячних елементів, але не отримала відповіді. Виходить, що виробник не хоче розкривати показник ефективності та термін служби своїх парасольок, однак у нього ще є час для анонсу, адже початок поставок заплановано на літо 2025 року.

Ціна теж залишається невідомою. Єдині характеристики, розкриті офіційно — це висота (215 см) і діаметр (190 см). Відомо також, що парасолька отримала захист від піску і вологи за стандартом IP67.

Сонячна парасолька Anker може живити холодильник Solix EverFrost 2 Фото: Anker

Значно більше Anker повідомила про холодильник Solix EverFrost 2, що поставляється у версії об'ємом 23 л ($699), 40 л ($749) і 58 л ($999). Найбільша має два незалежні відсіки для холодильника і морозильної камери. Корпус із захистом IPX3 оснащений шестидюймовими колесами і складним піддоном, який також можна використовувати як ручку.

Anker стверджує, що це перший із цього класу портативних холодильників, який використовує повітряне охолодження замість прямого охолодження. Це, ймовірно, зробить його гучнішим і менш енергоефективним, ніж конкуруючі моделі EcoFlow і Bluetti, але водночас матиме перевагу у вигляді поліпшеної однорідності температури, більш швидкого охолодження і відсутності необхідності вручну розморожувати його.

Цікаво, що Solix EverFrost 2 оснащений двома батареями LFP ємністю по 288 Вт*год, які разом забезпечують до 104 годин роботи. Їх можна витягти і використовувати як зовнішні акумулятори для заряджання гаджетів завдяки роз'ємам із роз'ємами USB-C потужністю 60 Вт і USB-A потужністю 12 Вт. Самі батареї можна заряджати від Solix Solar Beach Umbrella або іншого сонячного модуля потужністю до 100 Вт, настінної або автомобільної розетки (12 В).

Кремнієві сонячні елементи, що використовуються сьогодні в сонячних модулях, мають максимальну ефективність близько 24%, теоретично ж, за розрахунками вчених, цей матеріал може досягти 30%. Перовскітні плівки, нанесені поверх кремнієвої основи, можуть поглинати синю частину світлового спектра, в той час як кремнієві елементи збирають енергію в червоній частині — працюючи разом, вони досягнуть ефективності перетворення сонячної енергії до 43%.

Раніше EcoFlow показав капелюх, який живить смартфони завдяки сонячній енергії. У теплу погоду для зарядки батареї ємністю 4000 мАг до 100% їй потрібно всього 3-4 години.