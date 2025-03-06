Заряжает телефон на ходу: Anker представила куртку с солнечными панелями (видео)

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Компания Anker представила на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне плащ с солнечными панелями для зарядки электронных устройств на открытом воздухе. Об это пишет портал CNET.

Солнечный плащ Anker

Ранее компания Anker уже представила пляжный зонт Solix Solar Beach Umbrella со встроенными солнечными панелями, которые позволяют добывать электроэнергию во время отдыха. В этот раз разработчики решили внедрить солнечных панели в одежду.

Плащ Anker напоминает дождевую куртку, со скользкой поверхностью, легкой на ощупь и застежкой-молнией. К нему пришиты примерно два десятка гибких солнечных элементов из перовскита, которые генерируют энергию для зарядки гаджетов Кабель с выходом USB-C мощностью 30 Вт можно подключить к внешнему аккумулятору или напрямую к устройству.

"Представьте, что ваша куртка может не только защищать вас от порывистого ветра, но и питать вашу электронику. И сделать вас похожим на джедая", — отметили в издании.

Солнечный плащ Anker Фото: cnet.com

По словам автора статьи, при ношении солнечные панели ощущаются как большие наклеенные заплатки. На правой руке и плече они имеют форму треугольника, чтобы было легче сгибать локоть. Панели спереди слева и сзади имеют прямоугольную форму.

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Край капюшона обрамляет полоска с синей подсветкой. Она не только придает одежде необычный футуристический вид, но может быть полезна при ночных прогулках, делая человека более заметным для водителей транспорта.

В издании подчеркнули, что куртка с солнечной зарядкой пока является лишь концепцией, поэтому неясно, увидит ли она свет и когда это произойдет.

Напомним, китайская компания Infinix продемонстрировала на выставке Mobile World Congress смартфон со встроенной солнечной панелью, а также чехол для телефона с солнечной зарядкой.