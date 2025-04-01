Почувствуй себя Джеймсом Бондом: как работает "умный" гибкий чип для ногтей (фото)

Компания Jakcom выпускает NFC-чипы N3 Smart Nail Chip, предназначенные для внедрения маникюр. Их можно запрограммировать под разные цели и использовать для передачи данных на смартфон.

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Впечатлениями от использования смарт-чип поделилась обозреватель техники Виктория Сонг на портале The Verge. Она отметила, что Jakcom N3 Smart Nail Chip основан на технологии ближней бесконтактной связи (NFC), котирую большинство людей используют для бесконтактных платежей через телефон. Он продается в наборах по 5, 10 и 20 штук по цене около 20, 36 и 60 долларов.

Jakcom N3 Smart Фото: The Verge

Настройки Jakcom по умолчанию позволяют сделать из чипа NFC-метку со ссылкой на профиль и контактную информацию в социальных сетях, витрины электронной коммерции и платежные платформы, такие как eBay, PayPal и Amazon.

Также есть краткий набор функций, таких как написание заметок "пальцем", ежедневный гороскоп, сгенерированный ИИ, и калькулятор менструального цикла. Теоретически чип можно использовать как беспроводное устройство для хранения данных объемом до 128 ГБ.

Jakcom N3 Smart Фото: The Verge

Каждый чип представляет собой гибкий квадрат размером 5 мм и толщиной 0,12 мм, включая клеевую подложку. Он примерно такой же тонкий, как прядь волос. К ногтевой пластине он крепится обычным лаком.

"Я теперь могу сказать вам, что лучшее место — это нижний край наклеек средней или большой длины. Это позволяет ногтю оставаться на месте, а чип легко сканировать", — отметила обозреватель.

Jakcom N3 Smart Фото: The Verge

Сонг рассказала, что использовала этот чип, чтобы незаметно отправлять текстовые сообщения во время встреч, чтобы заказать заранее холодный кофе в Starbucks, а также чтобы включать музыку. При этом она отметила запутанный интерфейс, из-за которого долго не получалось загрузить нужные файлы. Еще одна трудность заключалась в установке чипа, который нужно было адаптировать к изгибу ногтя.

После трех месяцев тестирования чип продемонстрировал 95% случаев успешного сканирования. Чтобы перепрограммировать чип под свои потребности, Сонг использовала приложение Apple Shortcuts.

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"Как только приложение Shortcuts открыло больше возможностей, я почувствовала себя Джеймсом Бондом, особенно в те дни, когда я носил свои умные очки Ray-Ban Meta. Я ходила в людных местах, и никто, глядя на меня, даже не догадывался, что мои очки могут их записывать, а мой маникюр скрывал крошечный чип, запрограммированный на начало записи разговоров при нажатии", — отметила она.

Подводя итоги, Сонг заключила, что NFC-чип для ногтей N3 Smart имеет смысл только в том случае, если ключевыми запросами являются осмотрительность или удобство. При этом нужно умение эффективно его программировать, терпение, чтобы его протестировать, и уверенность, что он сработает, когда это необходимо.

Напомним, компания Alphabet уменьшила свою технологию лазерного интернета Taara до небольшого кремниевого фотонного чипа, использующего свет для высокоскоростной передачи данных по воздуху.

Также сообщалось, что ученые разработали передовой программируемый фотонный чип на тонкопленочной платформе ниобата лития, который может лечь в основу высокопроизводительных радаров и коммуникационных приложений следующего поколения.