Изменит радары и связь: создан прорывной чип, который отсеивает сильные помехи

По словам разработчиков, новый чип оснащен фильтром, который эффективно защищает от помех сигналы с частотой, близкой к частоте сигнала связи.

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Исследователи из Университета Твенте в сотрудничестве Городским университетом Гонконга разработали передовой программируемый фотонный чип на тонкопленочной платформе ниобата лития, который может лечь в основу высокопроизводительных радаров и коммуникационных приложений следующего поколения. Об этом пишет Tech Xplore.

Сообщается, что тонкопленочный ниобат лития (TFLN) меняет способ работы оптических чипов, делая их меньше, быстрее и эффективнее. Этот материал обладает исключительными свойствами для взаимодействия света и электрических сигналов, что позволяет бесшовно интегрировать такие компоненты, как электрооптические модуляторы и процессоры сигналов, в один чип.

Многофункциональная и высокопроизводительная интегральная микроволновая фотонная схема на основе TFLN Фото: Nature

Ключевым прорывом в этом исследовании является программируемость чипа. Интегрировав модулятор TFLN с сетью программируемых компонентов, исследователи создали гибкий чип, который обрабатывает радио- и световые сигналы. В отличие от обычных фотонных схем с фиксированными функциями, этот чип может перенастраиваться для различных задач, подобно электронным чипам.

"Это достижение приближает нас к реальным приложениям в высокопроизводительных системах связи и радиолокации", — сказал аспирант Чуанчуан Вэй.

Как отмечают в издании, устройства глушения могут нарушать беспроводную связь, загромождая сети помехами. Одной из новых технологий обработки в этом чипе является антипомехоподавляющий фильтр, который отсеивает сильные помехи, сохраняя слабые сигналы, несущие информацию. В отличие от обычных фильтров, он не ограничен спектральным разрешением, способностью разделять сигналы, которые очень близки по частоте.

Важно

Метавселенные выйдут на новый уровень: создана ключевая технология для сетей 6G

Эта особенность делает чип эффективным против глушения сигналов с частотами, близкими к коммуникационному сигналу. Эта способность крайне важна для радаров и сетей 6G, где традиционные фильтры не справляются с плотными помехами.

Напомним, компания Alphabet уменьшила свою технологию лазерного интернета Taara до небольшого кремниевого фотонного чипа, использующего свет для высокоскоростной передачи данных по воздуху.