Змінить радари та зв'язок: створено проривний чип, який відсіває сильні перешкоди

За словами розробників, новий чип оснащений фільтром, який ефективно захищає від перешкод сигнали з частотою, близькою до частоти сигналу зв'язку.

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Дослідники з Університету Твенте у співпраці з Міським університетом Гонконгу розробили передовий програмований фотонний чип на тонкоплівковій платформі ніобату літію, що може стати основою високопродуктивних радарів і комунікаційних додатків наступного покоління. Про це пише Tech Xplore.

Повідомляється, що тонкоплівковий ніобат літію (TFLN) змінює спосіб роботи оптичних чипів, роблячи їх меншими, швидшими та ефективнішими. Цей матеріал має виняткові властивості для взаємодії світла та електричних сигналів, що дає змогу безшовно інтегрувати такі компоненти, як електрооптичні модулятори та процесори сигналів, в один чип.

Багатофункціональна та високопродуктивна інтегральна мікрохвильова фотонна схема на основі TFLN Фото: vaccine-1

Ключовим проривом у цьому дослідженні є програмованість чипа. Інтегрувавши модулятор TFLN з мережею програмованих компонентів, дослідники створили гнучкий чіп, який обробляє радіо- і світлові сигнали. На відміну від звичайних фотонних схем із фіксованими функціями, цей чип може переналаштовуватися для різних завдань, подібно до електронних чипів.

"Це досягнення наближає нас до реальних застосувань у високопродуктивних системах зв'язку та радіолокації", — сказав аспірант Чуанчуан Вей.

Як зазначають у виданні, пристрої глушіння можуть порушувати бездротовий зв'язок, захаращуючи мережі перешкодами. Однією з нових технологій обробки в цьому чипі є антизавадопригнічувальний фільтр, який відсіває сильні перешкоди, зберігаючи слабкі сигнали, що несуть інформацію. На відміну від звичайних фільтрів, він не обмежений спектральною роздільною здатністю, здатністю розділяти сигнали, які дуже близькі за частотою.

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Ця особливість робить чип ефективним проти глушіння сигналів із частотами, близькими до комунікаційного сигналу. Ця здатність вкрай важлива для радарів і мереж 6G, де традиційні фільтри не справляються з щільними перешкодами.

Нагадаємо, компанія Alphabet зменшила свою технологію лазерного інтернету Taara до невеликого кремнієвого фотонного чіпа, що використовує світло для високошвидкісного передавання даних повітрям.