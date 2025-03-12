Метавсесвіти вийдуть на новий рівень: створено ключову технологію для мереж 6G

За словами вчених, нова технологія дасть змогу не тільки проводити віддалені конференції, а й віддалені оркестрові виступи, віддалені хірургічні операції, а також використовувати голограми і VR у реальному часі.

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Південнокорейські дослідники з Науково-дослідного інституту електроніки та телекомунікацій (ETRI) досягли успіху в розробці базової технології дротової мережі, яка дає змогу проводити віддалені конференції, спільну роботу та операції в середовищі 6G. Про це пише портал Tech Xplore.

Поточна структура передавання мережевих послуг має обмеження, які не дають їй змоги з точністю забезпечувати складну мережеву продуктивність, яку вимагають прикладні послуги, наприклад, пропускну здатність і затримку.

Дослідники з ETRI подолали цю проблему, розробивши технологію мережевого стека, яка забезпечує високу пропускну спроможність у 100 Гбіт/с (гігабіт) на потік і високоточну продуктивність в 1/100 000 секунди завдяки взаємодії додатків і мереж.

Учені здійснили прорив у технології дротової мережі Фото: ETRI

За словами вчених, ця технологія стане ключовим рішенням для мереж 6G з новою структурою рівня передавання, де прикладні служби та мережі взаємодіють одна з одною для оптимізації якості передавання послуг.

Як зазначають у виданні, досі найбільшою перешкодою для комерціалізації таких технологій, як метавсесвіт і VR/AR, було забезпечення гарантованої продуктивності при затримках. Коли користувач переводить погляд з екрана, на який він дивиться, не повинно бути затримки кадрів, щоб забезпечити плавний перехід, запобігти запамороченню і дати змогу людині нормально бачити екран.

Дослідники вважають, що якщо їхню технологію буде комерціалізовано, то можна буде проводити не тільки віддалені конференції, а й віддалене оркестрове співробітництво, віддалену хірургію, віддалене управління роботами і розумними фабриками, а також використовувати голограми і VR у реальному часі.

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Свою технологію вчені успішно протестували на 458-кілометровій випробувальній мережі між Теджоном і Пусаном спільно з KOREN (KOrea advanced REsearch Network) Національного агентства інформаційного суспільства (NIA). Розмова двох чоловіків розгорталася на екрані природно, як під час перегляду 3D-голограми.

"На додаток до базової технології для наднизької затримки і надточної передачі пакетів для мережі 6G, ми забезпечили технологію мережевого стека кінцевих пристроїв, що налаштовується за продуктивністю та є ключовим рішенням, що дає змогу реалізувати наскрізні гіперіммерсивні та високоточні сервіси в 6G", — зазначив Чунг Те Сік, помічник віцепрезидента відділу мережевих досліджень ETRI,

У виданні вважають, що цей новий стек транспортних мереж здатний задовольнити різноманітні і складні вимоги до якості обслуговування в мережах 6G, які, як очікують, будуть комерціалізовані після 2028 року.

Нагадаємо, компанія Alphabet зменшила свою технологію лазерного інтернету Taara до невеликого кремнієвого фотонного чіпа, що використовує світло для високошвидкісного передавання даних повітрям.