Краще за "шапочки з фольги": створено плівку, що поглинає 99% хвиль 5G, 6G і Wi-Fi

Новий матеріал може поліпшити бездротовий зв'язок, захистивши пристрої від вторинних перешкод, вважають південнокорейські вчені.

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Група вчених з відділу досліджень композитів і конвергентних матеріалів Корейського інституту матеріалознавства (KIMS) розробила плівку, що поглинає майже всі електромагнітні хвилі в трьох діапазонах частот. Про це пише портал TechXplore.

Як зазначають у виданні, електромагнітні хвилі, що випромінюються електронними пристроями, можуть спричиняти перешкоди, знижуючи продуктивність інших пристроїв, розташованих поруч. Для захисту приладів використовують матеріали електромагнітного екранування. Водночас поглинання електромагнітних хвиль більш ефективне для зменшення перешкод, ніж просто їхнє відбиття.

Схема матеріалу для поглинання та екранування електромагнітних хвиль Фото: Корейський інститут матеріалознавства (KIMS)

Звичайні матеріали електромагнітного екранування відбивають понад 90% хвиль і поглинають лише приблизно 10%. Крім того, вони часто обмежуються поглинанням електромагнітних хвиль у межах одного частотного діапазону.

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Повідомляється, що нова ультратонка плівка може поглинати понад 99% електромагнітних хвиль різних частотних діапазонів (як-от 5G/6G, WiFi і радари автономного водіння) за допомогою одного матеріалу завтовшки менше ніж 0,5 мм. Цей матеріал має коефіцієнт відбиття менш як 1%, а коефіцієнт поглинання — понад 99% у трьох діапазонах частот одночасно.

За словами вчених, ця плівка розв'язує проблеми вторинних перешкод. Він є досить гнучким, щоб зберігати свою форму навіть після складання і розкладання тисячі разів, що робить його придатним для використання в телефонах, що згортаються, і пристроях, що носяться.

Матеріал для поглинання та екранування електромагнітних хвиль

За словами старшого наукового співробітника KIMS Пьонджина Пака, новий матеріал може значно підвищити надійність бездротових комунікаційних пристроїв, як-от смартфони та радари автономних транспортних засобів. Дослідники вже завершили реєстрацію внутрішнього патенту, а також подали заявки на патенти в США, Китаї та інших країнах.

"Оскільки сфери застосування зв'язку 5G/6G продовжують розширюватися, зростає важливість матеріалів для поглинання та екранування електромагнітних хвиль", — наголосив Пьонджін Пак.

Нагадаємо, дослідники з Політехнічного інституту Ренсселера (RPI) розробили полімерну плівку, що виробляє електричний струм під час натискання, стиснення або навантаження.

Також повідомлялося, що вчені з Варшавського технологічного університету та Університету Адама Міцкевича в Познані розробили покриття на основі октасферосилікатів, яке може захистити фотоелектричні сонячні панелі від обмерзання взимку.