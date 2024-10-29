Лучше "шапочки из фольги": создана пленка, поглощающая 99% волн 5G, 6G и Wi-Fi

Новый материал может улучшить беспроводную связь, защитив устройства от вторичных помех, считают южнокорейские ученые.

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Группа ученых из отдела исследований композитов и конвергентных материалов Корейского института материаловедения (KIMS) разработала пленку, поглощающую более почти все электромагнитные волны в трех диапазонах частот. Об этом пишет портал TechXplore.

Как отмечают в издании, электромагнитные волны, излучаемые электронными устройствами, могут вызывать помехи, снижая производительности других устройств, которые находятся рядом. Для защиты приборов используются материалы электромагнитного экранирования. При этом поглощение электромагнитных волн более эффективно для уменьшения помех, чем просто их отражение.

Схема материала для поглощения и экранирования электромагнитных волн Фото: Корейский институт материаловедения (KIMS)

Обычные материалы электромагнитного экранирования отражают более 90% волн и поглощают всего около 10%. Кроме того, они часто ограничиваются поглощением электромагнитных волн в пределах одного частотного диапазона.

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Сообщается, что новая ультратонкая пленка может поглощать более 99% электромагнитных волн различных частотных диапазонов (таких, как 5G/6G, WiFi и радары автономного вождения) с помощью одного материала толщиной менее 0,5 мм. Этот материал имеет коэффициент отражения менее 1%, а коэффициент поглощения — более 99% в трех диапазонах частот одновременно.

По словам ученых, данная пленка решает проблемы вторичных помех. Он является достаточно гибким, чтобы сохранять свою форму даже после складывания и раскладывания тысячи раз, что делает его пригодным для использования в сворачиваемых телефонах и носимых устройствах.

Материал для поглощения и экранирования электромагнитных волн

По словам старшего научного сотрудника KIMS Пенджина Пака, новый материал может значительно повысить надежность беспроводных коммуникационных устройств, таких как смартфоны и радары автономных транспортных средств. Исследователи уже завершили регистрацию внутреннего патента, а также подали заявки на патенты в США, Китае и других странах.

"Поскольку области применения связи 5G/6G продолжают расширяться, растет важность материалов для поглощения и экранирования электромагнитных волн", — подчеркнул Пенджин Пак.

Напомним, исследователи из Политехнического института Ренсселера (RPI) разработали полимерную пленку, которая вырабатывает электрический ток при нажатии, сжатии или нагрузке.

Также сообщалось, что ученые из Варшавского технологического университета и Университета Адама Мицкевича в Познани разработали покрытие на основе октасферосиликатов, которое может защитить фотоэлектрические солнечные панели от обледенения зимой.