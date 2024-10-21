В 800 000 раз сильнее, чем у Земли: создано самое сильное магнитное поле, это путь к новой физике

Рекордный китайский магнит закладывает основу для разработки магнитов, способных поддерживать еще более сильные магнитные поля. Подобные устройства могут помочь обнаружить неизвестные физические явления.

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Ученые из Лаборатории сильных магнитных полей Китайской академии наук создали самый мощный в мире резистивный магнит, который создал устойчивое магнитное поле в 42,02 Тесла. Это магнитное поле сильнее, чем у Земли в 800 000 раз, пишет Interesting Engineering.

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Четыре года потребовалось китайским физикам и инженерам для того, чтобы создать самый мощный резистивный магнит в мире. С его помощью было создано самое сильное магнитное поле в 42,02 тесла и таким образом был побит рекорд в 41,4 тесла, установленный учеными в Национальной лаборатории сильных магнитных полей США в 2017 году.

По словам Иоахима Возницы, физика из Дрезденской лаборатории сильных магнитных полей (Германия), китайский магнит-рекордсмен закладывает основу для разработки магнитов, способных поддерживать еще более сильные магнитные поля. Это достижение прокладывает путь к открытию новой физики.

Магниты, создающие сильнейшие магнитные поля, являются важнейшими инструментами для изучения скрытых свойств материалов, таких как сверхпроводники, которые могут проводить электрический ток, не выделяя тепла при очень низких температурах. С помощью очень сильных магнитных полей можно наблюдать неизвестные физические явления, а также получить новые способы управления состояниями материи, что дает возможность получить новые знания о физике конденсированного состояния.

По словам Александра Итона из Кембриджского университета, сильные магнитные поля значительно повышают точность измерений, и позволяют более четко понимать неуловимые физические явления.

По словам Гуанли Куана из Китайской академии наук, для установления нового рекорда пришлось потратить несколько лет, пока шло совершенствование резистивного магнита.

Резистивные магниты, хотя и являются устаревшей технологией, могут поддерживать сильные магнитные поля в течение более длительного времени по сравнению с новыми гибридными или полностью сверхпроводящими магнитами. Они также быстрее создают более сильное магнитное поле.

Но главным недостатком таких магнитов является то, что для их работы нужно слишком много электроэнергии. Для усыновления рекорда китайскому магниту потребовалось 32,3 МВт электроэнергии. Поэтому сейчас идет разработка гибридных и полностью сверхпроводящих магнитов, которые могут создавать сильные магнитные поля с меньшими затратами энергии. Хотя эти новые магниты будут дешевле в эксплуатации, чем резистивные магниты, у них также есть свои проблемы, такие как более высокие затраты на строительство и сложные системы охлаждения.

Как уже писал Фокус, черные дыры являются воротами в другие Вселенные и это меняет теорию Большого взрыва. Если данная теория верна, то она может объяснить, как была создана вся материя в нашей Вселенной.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые смогут изучить магнитное поле на полюсах Солнца во время наступившего солнечного максимума.

Еще Фокус писал о новом способе управления луноходами и марсоходами, который уже проверили ученые. Это поможет проводить более эффективные исследования Луны и Марса.