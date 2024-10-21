Теперь ученые смогут управлять роботами на Луне и Марсе так, как никогда раньше (фото)

Первые испытания робототехники с дистанционным управлением для исследований других миров являются многообещающими.

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Дистанционно управляемые роботизированные аппараты вскоре могут работать на Луне и Марсе, но при этом ученые на Земле смогут управлять ими напрямую без задержек в передаче сигналов. Это позволит луноходам и марсоходам проводить более эффективные исследования, особенно что касается извлечения образцов местной почвы, пишет Space.

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Ученые из лаборатории робототехники в Университете Бристоля (Великобритания) протестировали новую систему дистанционного управления. Управляя виртуальной симуляцией лунохода, они смогли управлять роботизированным манипулятором, чтобы выкопать образец имитации лунного реголита. Таким образом можно будет напрямую управлять роботизированными аппаратами на Луне, избегая задержек сигнала в 1,3 секунды. В будущем управление луноходами будет происходить с помощью спутников проекта Moonlight Европейского космического агентства.

Система дистанционного управления, с помощью которой собрали точную копию лунного реголита Фото: ESA

Виртуальная симуляция также включает "тактильные" взаимодействия. Другими словами, она дает пользователю чувство прикосновения, имитируя тактильные свойства лунного реголита в условиях низкой гравитации Луны. Это дает возможность ученым, которые удаленно управляют роботом, лучшее представление о том, какую силу нужно использовать, чтобы извлечь образец лунного реголита.

Ученые оценили эффективность и надежность своей виртуальной системы, обнаружив, что при сборе имитации лунного реголита система была эффективной в 100% случаев и надежной в 92,5% случаев Фото: ESA

Виртуальную симуляции также можно использовать для обучения астронавтов, которые отправятся на Луну, предоставив им реалистичную картину того, чего ожидать. Ученые оценили эффективность и надежность своей виртуальной системы, обнаружив, что при сборе имитации лунного реголита система была эффективной в 100% случаев и надежной в 92,5% случаев.

Хотя методы дистанционного управления были разработаны для исследования Луны, их можно использовать и на Марсе. Например, при для процесса извлечения марсианских образцов. Также ученые считают, что дистанционное управление роботами можно применить во время исследования астероидов.

Фокус уже писал о том, что, учитывая то, что солнечный максимум уже наступил, теперь ученые могут изучить Солнце так, как никогда раньше. Прошлый солнечный максимум наступил в 2014 году и с тех пор способы, которыми ученые изучают Солнце радикально изменились.

Также Фокус писал о том, что с помощью алмазной пыли, как считают ученые, можно охладить Землю и таким образом справиться с глобальным потеплением.