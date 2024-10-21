Тепер учені зможуть керувати роботами на Місяці та Марсі так, як ніколи раніше (фото)

Перші випробування робототехніки з дистанційним керуванням для досліджень інших світів є багатообіцяючими.

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Дистанційно керовані роботизовані апарати незабаром можуть працювати на Місяці та Марсі, але водночас науковці на Землі зможуть керувати ними безпосередньо без затримок у передачі сигналів. Це дасть змогу місяцеходам і марсоходам проводити ефективніші дослідження, особливо щодо вилучення зразків місцевого ґрунту, пише Space.

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Вчені з лабораторії робототехніки в Університеті Брістоля (Велика Британія) протестували нову систему дистанційного керування. Керуючи віртуальною симуляцією місяцеходу, вони змогли керувати роботизованим маніпулятором, щоб викопати зразок імітації місячного реголіту. Таким чином можна буде безпосередньо керувати роботизованими апаратами на Місяці, уникаючи затримок сигналу в 1,3 секунди. У майбутньому управління місяцеходами відбуватиметься за допомогою супутників проєкту Moonlight Європейського космічного агентства.

Система дистанційного керування, за допомогою якої зібрали точну копію місячного реголіту Фото: ESA

Віртуальна симуляція також включає "тактильні" взаємодії. Іншими словами, вона дає користувачеві відчуття дотику, імітуючи тактильні властивості місячного реголіту в умовах низької гравітації Місяця. Це дає можливість вченим, які віддалено керують роботом, краще уявлення про те, яку силу потрібно використовувати, щоб витягти зразок місячного реголіту.

Науковці оцінили ефективність і надійність своєї віртуальної системи, виявивши, що під час збирання імітації місячного реголіту система була ефективною у 100% випадків і надійною у 92,5% випадків Фото: ESA

Віртуальну симуляцію також можна використовувати для навчання астронавтів, які вирушать на Місяць, надавши їм реалістичну картину того, чого очікувати. Науковці оцінили ефективність і надійність своєї віртуальної системи, виявивши, що під час збирання імітації місячного реголіту система була ефективною у 100% випадків і надійною у 92,5% випадків.

Хоча методи дистанційного керування були розроблені для дослідження Місяця, їх можна використовувати і на Марсі. Наприклад, під час процесу вилучення марсіанських зразків. Також учені вважають, що дистанційне керування роботами можна застосувати під час дослідження астероїдів.

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