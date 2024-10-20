Алмази можуть допомогти уникнути глобальної катастрофи на Землі: що придумали вчені

Алмазний пил може стати кращим, ніж сірка, охолоджувачем нашої планети, але є одна проблема.

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Алмази, а точніше алмазний пил може вирішити проблему зміни клімату на Землі. Вчені придумали інноваційний спосіб, як знизити температуру на нашій планеті і таким чином повернути назад глобальне потепління. Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише IFLScience.

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Автори нового дослідження пропонують закачувати в атмосферу Землі щороку 5 млн тонн алмазного пилу. Це допоможе знизити глобальну температуру на 1,6 градуса Цельсія, а це велике значення з огляду на те, що світ, можливо, вже перевищив поріг потепління в 1,5 градуса Цельсія, встановлений Паризькою угодою. Це угода, яка регулює заходи щодо зниження вмісту вуглекислого газу в атмосфері Землі з 2020 року.

За допомогою геоінженерії вчені намагаються пом'якшити наслідки глобального потепління шляхом управління звичайними екологічними процесами. Одним із типів геоінженерії є введення аерозолів у стратосферу Землі. У цьому разі передбачається введення величезної кількості найдрібніших частинок або аерозолів у другий шар атмосфери нашої планети, щоб відхилити сонячне світло і створити охолоджувальний ефект. Це має або сповільнити, або повернути назад глобальне потепління. Зазвичай цей тип геоінженерії передбачає використання частинок сірки. Але цей процес може викликати стратосферне потепління.

Тому вчені вирішили вивчити, як інші аерозолі можуть вплинути на пом'якшення наслідків глобального потепління або навіть повернути його назад. Було створено кліматичну модель для імітації того, як аерозолі, що складаються з різних частинок, поводяться в атмосфері. Розглядали аерозолі з алюмінію, кальциту, карбіду кремнію, рутилу, а також алмазу і діоксиду сірки.

Модель була запрограмована на врахування того, наскільки добре кожен матеріал поглинає або відбиває тепло. Також розглядалося, як довго частинки можуть перебувати в атмосфері й уникати накопичення в одному місці. В ідеалі аерозолі мали б повільно залишати атмосферу, отже, охолоджувати планету й уникати надто великої концентрації в одному місці, що може спричинити навпаки збільшення температури за рахунок утримання тепла.

Моделювання показало, що в цьому разі найкраще використовувати алмазний пил. Алмазні частинки краще за всі інші аерозолі відбивали сонячне світло й охолоджували планету.

Але є одна велика проблема. Для зниження глобальної температури на 1,6 градусів Цельсія потрібно вводити в атмосферу приблизно 5 млн тонн алмазного пилу щороку. За оцінками вчених, це коштуватиме приблизно 200 трильйонів доларів до кінця 21 століття. Для порівняння, загальний ВВП усього світу 2023 року становив 105,44 трильйона доларів.

Також учені кажуть, що ще потрібно з'ясувати, чи можливо взагалі відправляти тверді частинки в атмосферу, щоб не призвести до їхньої концентрації в одному місці. Поки що з цим краще справляються нетверді частинки діоксиду сірки, згідно з моделюванням.

Як уже писав Фокус, нове дослідження показує, що рослини і ліси майже не поглинали вуглекислий газ минулого року, і ці результати шокували кліматологів.

Також Фокус писав про те, що, згідно з новою гіпотезою, свідомість людини може потрапити в інший вимір під час сну. Вчені вважають, що сильні емоції в повторюваних снах можуть давати підказки про іншу версію людини.