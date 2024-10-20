Свідомість людини може потрапити в інший вимір під час сну, вважають учені

Згідно з новою спірною гіпотезою, сильні емоції в повторюваних снах можуть давати підказки про іншу версію людини.

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Іноді люди бачать сни, які складно відрізнити від реальності. Іноді ці сни повторюються з помітними особливостями: певними місцями, обличчями, символами і навіть фантастичною обстановкою. Але такі сни швидко забуваються. Але що, якщо сни не були просто примхами сонного розуму? Що, якщо вони показали натяк на інші виміри, в яких блукала свідомість? Можливо, повторювані сни припускають зв'язок з іншою реальністю, вважають автори спірної гіпотези, представленої на відкритій науковій платформі Qeios, пише Popular Mechanics.

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Вчені вважають, що сни можуть бути вікнами в різні реальності, керовані своїми законами, в яких розум людини може взаємодіяти з новими формами існування. Ця гіпотеза ґрунтується на багатосвітовій інтерпретації квантової теорії, яка передбачає, що кожне рішення або подія створює розгалужені реальності, тобто нескінченний масив паралельних Всесвітів. Вчені застосували цю ідею до людської свідомості.

Автори гіпотези припускають, що сон знижує вплив фізичних почуттів і раціонального розуму, даючи свідомості свободу обходити звичайні межі часу і простору. Сни можуть слугувати порталами в інші версії нас самих, що існують в інших вимірах.

За словами вчених, на макроскопічному рівні припускають, що об'єкти мають фіксовані властивості, такі як положення або швидкість. Але квантові експерименти заперечують це припущення. Вони показують, що реальність набагато більш взаємопов'язана і гнучка, ніж здається.

Учені вивчили концепцію "локальної" і "нелокальної" свідомості. Локальна свідомість відповідає за наші п'ять почуттів. Нелокальна свідомість дає змогу переживати ширші, переплетені реальності, кажуть учені.

Згідно з гіпотезою, не всі сни слугують воротами в паралельні часові лінії. Ключовим моментом тут є те, чи повторюються сни. Вчені вважають, що сновидіння, які повторюються, особливо з яскравими і послідовними сценаріями, можуть припускати більш глибокі зв'язки з іншими реальностями. Якщо людині здається, що вона проживає сон, а не уявляє те, що відбувається навколо, то існує ймовірність відвідування іншого світу.

Сильні емоції в повторюваних снах можуть давати підказки про те, як інша версія людини переживає життя в паралельному світі, говорить нова гіпотеза.

Якою б цікавою не була нова гіпотеза, вона стикається зі значною проблемою: немає жодних емпіричних доказів, які б підтверджували її. Квантові явища, такі як квантова заплутаність і нелокальність, кидають виклик традиційним поглядам на час і простір. Проте жодне наукове дослідження остаточно не підтверджує ідею про те, що сни є порталами в інші світи.

Як уже писав Фокус, деякі люди можуть бачити кольори, невидимі для інших людей. Генетична мутація дає змогу невеликій кількості людей бачити приблизно в 10 разів більше кольорів, ніж іншим.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому вікінги не колонізували Америку. Вікінги висадилися на території нинішнього острова Ньюфаундленд у Канаді приблизно в 1000 році нашої ери. Але вони не колонізували Північну Америку, як це зробили європейці через 500 років. Для цього є свої причини.