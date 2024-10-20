Деякі люди можуть бачити кольори, невидимі для інших людей: чому так відбувається

Генетична мутація дає змогу невеликій кількості людей бачити приблизно в 10 разів більше кольорів, ніж іншим людям.

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Дальтонізм є доволі поширеним захворюванням, яке можна виявити у приблизно одного з 12 чоловіків та однієї з 200 жінок у всьому світі. Набагато рідкіснішим захворюванням є тетрахроматія. Це повна протилежність дальтонізму, адже тетрахромати можуть бачити кольори, які для більшості людей залишаються невидимими, пише IFLScience.

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Середньостатистична людина може побачити приблизно мільйон відтінків кольору. Вважається, що люди з тетрахроматією можуть побачити 100 мільйонів відтінків кольору, хоча дослідження цього захворювання все ще перебувають на ранніх стадіях.

Як і дальтонізм, тетрахроматия є генетичною мутацією. Більшість людей мають три колбочки в кожному оці, які допомагають розрізняти різні відтінки в колірному спектрі. У дальтоніків є дві колбочки, а в тетрахроматів — чотири. Учені вважають, що люди з такою генетичною мутацією найкраще бачать більше відтінків помаранчевого кольору.

Вважається, що кілька відсотків людей можуть бути тетрахроматами. Але не всі люди з цією генетичною мутацією можуть бачити набагато більше відтінків кольору, ніж інші. Учені вважають, що все залежить від того, чи має додаткова колбочка в оці інше налаштування частоти порівняно з іншими колбочками, і чи є четвертий колірний канал, який дає змогу мозку опрацьовувати збільшену колірну інформацію.

Про тетрахроматию відомо відносно мало. Незрозуміло, наскільки сильно насправді поширене це захворювання і як воно впливає на зір. Вважається, що люди зі слабкою тетрахроматиєю можуть трохи краще, ніж середньостатистична людина, розрізняти відтінки кольору, а люди із сильною тетрахроматиєю можуть бачити кольори, невидимі для більшості людей.

Наразі не існує надійного методу тестування, щоб визначити тетрахроматию. Учені використовують ДНК-тестування для виявлення генетичної мутації, яка може спричинити це захворювання. Але цього недостатньо для підтвердження наявності тетрахроматиї. Для цього потрібне тестування з використанням високоспеціалізованих технологій.

Варто нагадати, що те, як люди розпізнають кольори, може відрізнятися від людини до людини, навіть серед тих, у кого в оці три колбочки. Сприйняття кольору визначається не тільки тим, що бачить людина, а й тим, як мозок інтерпретує ці кольори. Тому деякі люди вважають, що бачать, наприклад, синій колір, а інші — зелений.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.