Некоторые люди могут видеть цвета, невидимые для других людей: почему так происходит

Генетическая мутация позволяет небольшому количеству людей видеть примерно в 10 раз больше цветов, чем остальным людям.

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Дальтонизм является довольно распространенным заболеванием, которое можно обнаружить у примерно одного из 12 мужчин и одной из 200 женщин во всем мире. Гораздо более редким заболеванием является тетрахроматия. Это полная противоположность дальтонизму, ведь тетрахроматы могут видеть цвета, которые для большинства людей остаются невидимыми, пишет IFLScience.

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Среднестатистический человек может увидеть примерно миллион оттенков цвета. Считается, что люди с тетрахроматией могут увидеть 100 миллионов оттенков цвета, хотя исследования этого заболевания все еще находятся на ранних стадиях.

Как и дальтонизм тетрахроматия является генетической мутацией. Большинство людей имеют три колбочки в каждом глазу, которые помогают различать разные оттенки в цветовом спектре. У дальтоников есть две колбочки, а у тетрахроматов — четыре. Ученые считают, что люди с такой генетической мутацией лучше всего видят больше оттенков оранжевого цвета.

Считается, что несколько процентов людей могут быть тетрахроматами. Но не все люди с этой генетической мутацией могут видеть намного больше оттенков цвета, чем остальные. Ученые считают, что все зависит от того, имеет ли дополнительная колбочка в глазу другую настройку частоты по сравнению с другими колбочками, и есть ли четвертый цветовой канал, который позволяет мозгу обрабатывать увеличенную цветовую информацию.

О тетрахроматии известно относительно мало. Непонятно, насколько сильно на самом деле распространено это заболевание и как оно влияет на зрение. Считается, что люди со слабой тетрахроматией могут немного лучше, чем среднестатистический человек, различать оттенки цвета, а люди с сильной тетрахроматией могут видеть цвета невидимые для большинства людей.

В настоящее время не существует надежного метода тестирования, чтобы определить тетрахроматию. Ученые используют ДНК-тестирование для выявления генетической мутации, которая может вызвать это заболевание. Но этого недостаточно для подтверждения наличия тетрахроматии. Для этого требуется тестирование с использованием высокоспециализированных технологий.

Стоит напомнить, что то, как люди распознают цвета, может отличаться от человека к человеку, даже среди тех, у кого в глазу три колбочки. Восприятие цвета определяется не только тем, что видит человек, но и тем, как мозг интерпретирует эти цвета. Поэтому некоторые люди считают, что видят, например, синий цвет, а другие – зеленый.

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