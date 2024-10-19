Хватит пяти минут: врач открыл тайну работы мозга при бессоннице (видео)

Британский профессор посоветовал применить для быстрого засыпания метод когнитивной перетасовки. Метод поможет отключиться от мыслей о прошедшем дне, но может стать причиной появления удивительных и неожиданных сновидений.

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Когда человек долго не может заснуть, ему не дают расслабиться хаотичные и навязчивые мысли о прошедшем дне. Эту особенность мозга можно преодолеть, если применить особый метод когнитивной перетасовки. Метод заключается в том, чтобы выбрать произвольное слово, на каждую букву вспоминать максимальное количество объектов, представляя соответствующие образы. О сверхбыстром засыпании, которое наступает через пять минут, пользователь с ником dr.karanr (доктор Каран Радж) рассказал в сети TikTok.

Каран Радж откликнулся на видео другого пользователя соцсетей, Джоэла Честера, который является студентом-медиком и услышал советы от бессонницы от своего профессора. Профессор объяснил, что непрерывные мысли, которые мешают заснуть, можно отогнать с помощью метода когнитивной перетасовки (cognitive shuffling). Метод поможет отвернуться от "прожектора, который освещает заботы и проблемы". Радж подробно описал, что нужно делать, чтобы разорвать круг стресса, активности мозга и бессонницы.

"Когнитивное перемешивание — это называние как можно большего количества случайных вещей, если вам трудно заснуть. Метод может разорвать цикл чрезмерного мышления, лишая ваших активных когнитивных усилий", — пояснил автор видео.

Как заснуть за 5 минут:

выбрать какое-то произвольное слово (Радж выбрал Bedtime);

к каждой букве вспоминать максимальное количество объектов и каждый раз визуализировать их (например, масло (bread), ребенок (baby), Бельгия (Belgium));

каждая визуализация — это имитация микросна, и таким образом человек "разрывает цикл чрезмерного мышления, избавляя от активных когнитивных усилий".

Видео Раджа набрало более 20 тыс. просмотров и около сотни комментариев, в которых люди делились собственным опытом бессонницы или засыпания. Некоторые жаловались, что на засыпание нужно 2-3 часа, а при применении нового метода жена уснула за 10 мин., а у автора комментария ничего не получилось. Были люди, благодарящие за метод, который помог справиться с проблемой. Другие же писали, что метод слишком сложный, или шутили, что после выдумок Раджа им снился сон о "детях, которые плавают в масле в Бельгии".

Сон и бессонница — комментарии о методе Карана Раджа Фото: Скриншот Сон и бессонница — отзывы о когнитивном перемешивании — отзывы о когнитивном перемешивании Фото: Скриншот

Отметим, издание SciTechDaily опубликовало результаты исследования о том, сколько времени можно выделять гаджетам, чтобы это не вредило сну. Выяснилось, что перед сном гаджеты следует использовать как можно меньше, потому что в противном случае они мешают отдохнуть перед следующим рабочим днем.

Напоминаем, The Conversation рассказало о методе, который поможет освободиться от навязчивых мыслей о еде и справиться с перееданием.

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