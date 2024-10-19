Вистачить п'яти хвилин: лікар відкрив таємницю роботи мозку при безсонні (відео)

Британський професор порадив застосувати для швидкого засинання метод когнітивного перетасування. Метод допоможе відключитись від думок про минулий день, але може стати причиною появи дивовижних та неочікуваних сновидінь.

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Коли людина довго не може заснути, їй не дають розслабитись хаотичні та нав'язливі думки про минулий день. Цю особливість мозку можна здолати, який застосувати особливий метод когнітивного перетасування. Метод полягає в тому, щоб обрати довільне слово, на кожну букву згадувати максимальну кількість об'єктів, уявляючи відповідні образи. Про надшвидке засинання, яке настає через п'ять хвилин, користувач з ніком dr.karanr (доктор Каран Радж) розповів у мережі TikTok.

Каран Радж відгукнувся на відео іншого користувача соцмереж, Джоела Честера, який є студентом-медиком і почув поради від безсоння від свого професора. Професор пояснив, що безперервні думки, які заважають заснути, можна відігнати за допомогою методу когнітивного перетасування (cognitive shuffling). Метод допоможе відвернутися від "прожектора, який висвітлює турботи та проблеми". Радж детально описав, що потрібно робити, щоб розірвати коло стресу, активності мозку та безсоння.

"Когнітивне перемішування — це називання якомога більшої кількості випадкових речей, якщо вам важко заснути. Метод може розірвати цикл надмірного мислення, позбавляючи ваших активних когнітивних зусиль", — пояснив автор відео.

Як заснути за 5 хвилин:

обрати якесь довільне слово (Радж обрав Bedtime);

до кожної літери згадувати максимальну кількість об'єктів і щоразу візуалізувати їх (наприклад, масло (bread), дитина (baby), Бельгія (Belgium));

кожна візуалізація — це імітація мікросну, і таким чином людина "розриває цикл надмірного мислення, позбавляючи активних когнітивних зусиль".

Відео Раджа набрало понад 20 тис. переглядів та близько сотні коментарів, в яких люди ділились власним досвідом безсоння або ж засинання. Дехто скаржився, що на засинання йому потрібно 2-3 години, а при застосуванні нового методі дружина заснула за 10 хв., а у автора коментаря нічого не вийшло. Були люди, які дякували за метод, який допоміг впоратись з проблемою. Інші ж писали, що метод надто складний, або жартували, що після вигадок Раджа їм снився сон про "дітей, які плавають у маслі в Бельгії".

Сон та безсоння - коментарі про метод Карана Раджа Фото: Скриншот Сон та безсоння - відгуки щодо когнітивного перемішування Фото: Скриншот

Зазначимо, видання SciTechDaily опублікувало результати дослідження щодо того, скільки часу можна виділяти гаджетам, щоб це не шкодило сну. З'ясувалось, що перед сном гаджети варто використовувати якнайменше, бо у іншому випадку вони заважають відпочити перед наступним робочим днем.

Нагадуємо, The Conversation розповіло про метод, який допоможе звільнитись від нав'язливих думок про їжу та впоратись з переїданням.

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