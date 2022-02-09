Без шкоди здоров'ю. Учені розповіли, скільки часу виділяти гаджетам перед сном

Нове дослідження показало, що "сидіння" в інтернеті або перегляд фільмів перед сном може вплинути на те, як ви спатимете.

Учені з Університету штату Делавер провели дослідження, під час якого вивчили, як перегляд фільмів, прослуховування музики або відео в YouTube можуть вплинути на якість сну людини і дійшли цікавих результатів, повідомляє SciTechDaily.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Учені провели експеримент, у якому взяли участь 58 людей. Вони протягом дослідження передавали інформацію вченим про те, скільки часу вони проводять із гаджетами, які використовують для читання новин, перегляду фільмів чи прослуховування музики. Потім респонденти засинали і спеціальні датчики фіксували активність мозку та загальний стан організму під час сну. Також враховувалися такі параметри, як тривалість сну та його якість.

У результаті експерименту вчені з'ясували, що ті, хто використовує гаджети для перегляду новин, фільмів та прослуховування музики за годину до того, як піти спати, не мають жодних наслідків для тривалості сну, ні для його якості.

Якщо учасники сиділи зі смартфоном або планшетом прямо в ліжку перед тим, як заснути і витрачали на це зовсім мало часу, це також не спричинило відчутних наслідків для організму.

І лише ті, хто, перебуваючи вже в ліжку, довго приділяли час перегляду фільмів або прослуховуванню музики, відчули певний дискомфорт. Вони засинали пізніше, і відповідно менше й гірше спали.

"Якщо ви збираєтеся посидіти в інтернеті або послухати музику перед сном, робіть це швидко, і ви навряд чи зазнаєте якихось негативних наслідків для себе", каже Морган Елліторп з Університету штату Делавер.

[ + – ] Ті, хто, перебуваючи вже в ліжку, довго приділяли час перегляду фільмів або прослуховування музики, відчули певний дискомфорт. Фото: Seneca-Guns

Скільки людина має спати?

Учені кажуть, що здоровій дорослій людині, щоб комфортно почуватися вдень і виконувати всі необхідні завдання, необхідно спати від 7 до 9 годин. А дітям та підліткам краще приділяти сну від 8 до 11 години. Людям старше 65 років вчені рекомендують спати щонайменше 7-8 годин на добу. Звичайно, багато залежить від рівня вашої денної активності і стану здоров'я.

Що потрібно, щоб спати добре та висипатися?

Учені рекомендують дотримуватися одного і того ж графіка, коли ви спите, щодня, навіть у вихідні.