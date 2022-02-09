Без вреда для здоровья. Ученые рассказали сколько времени выделять гаджетам перед сном

Новое исследование показало, что "сидение" в Интернете или просмотр фильмов перед сном может повлиять на то, как вы будете спать.

Ученые из Университета штата Дэлавер провели исследования в ходе которого изучили как просмотр фильмов, прослушивание музыки или видео в YouTube могут повлиять на качество сна человека и пришли к интересным результатам, сообщает SciTechDaily.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 58 человек. Они на протяжении исследования передавали информацию ученым о том, сколько времени они проводят с гаджетами, которые используют для чтения новостей, просмотра фильмов или прослушивания музыки. Потом респонденты засыпали и специальные датчики фиксировали активность мозга и общее состояние организма во время сна. Также учитывались такие параметры, ка продолжительность сна и его качество.

В результате эксперимента ученые выяснили, что те, кто использует гаджеты для просмотра новостей, фильмов и прослушивания музыки за час до того, как пойти спать, не имеют никаких последствий ни для длительности сна, ни для его качества.

Если участники сидели со смартфоном или планшетом прямо в постели перед тем, как заснуть и тратили на это совсем мало времени, это также не привело к ощутимым последствиям для организма.

И только те, кто, находясь уже в постели, долго уделяли времени просмотру фильмов или прослушиванию музыки, ощутили определенный дискомфорт. Они засыпали позже, и соответственно меньше и хуже спали.

"Если вы собираетесь посидеть в Интернете или послушать музыку перед сном, делайте это быстро, и вы вряд ли испытаете какие-либо негативные последствия для себя", говорит Морган Эллиторп из Университета штата Дэлавер.

[ + – ] Те, кто, находясь уже в постели, долго уделяли времени просмотру фильмов или прослушиванию музыки, ощутили определенный дискомфорт Фото: Live Science

Сколько человек должен спать?

Ученые говорят, что здоровому взрослому человеку, чтобы комфортно чувствовать себя днем и выполнять все необходимые задачи, необходимо спать от 7 до 9 часов. А детям и подросткам лучше уделять сну от 8 до 11 часов. Людям старше 65 лет ученые рекомендуют спать не менее 7-8 часов в сутки. Конечно же многое зависит от уровня вашей дневной активности и состояния здоровья.

Что нужно, чтобы спать хорошо и высыпаться?

Ученые рекомендуют придерживаться одного и того же графика, когда вы спите, каждый день, даже в выходные.