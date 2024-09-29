Освободиться из ловушки разума: психолог рассказала, как справляться с перееданием

Расстройства пищевого поведения являются довольно распространенной проблемой, зачастую берущую свое начало в раннем детстве. Однако психологи выработали несколько эффективных и простых стратегий борьбы с этим навязчивым желанием поесть.

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Эмоциональное поедание пищи — распространенная реакция на такие неприятные чувства, как грусть, скука или тревога, затрагивает многих людей. Такое поведение часто приводит к тому, что люди едят либо больше, либо меньше в качестве механизма преодоления негативных эмоций. Однако со временем это начинает вредить нашему организму все больше, поэтому важно знать способы борьбы с этой соблазнительной ловушкой разума, пишет The Conversation.

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Хотя подобная модель пищевого поведения может показаться нормальной реакцией, она может уменьшать радость от еды и способствовать возникновению чувства стыда или самокритики. Кроме того, повсеместное влияние диетической культуры усугубляет ситуацию, усложняя отношения людей с едой, питанием и образом тела, объясняет Инге Гнатт преподаватель психологии Технологического университета Суинберна, Австралия.

Эмоциональное переедание широко распространено: согласно исследованиям, примерно 20% людей регулярно сталкиваются с таким поведением. Особенно подвержены этому подростки и женщины: в одном из исследований было отмечено, что 34% из более чем 1 500 подростков сообщили, что едят эмоционально, когда им грустно, а 40% — когда тревожно. Продукты, которые обычно употребляются в такие моменты, как правило, высококалорийные и низкопитательные, такие как фастфуд, усугубляют проблему.

Хотя для некоторых эмоциональное переедание может быть следствием привычек, сформировавшихся в раннем возрасте, стресс и сильные эмоции, такие как тревога, также могут играть физиологическую роль. Эти эмоции влияют на такие гормоны, как кортизол, инсулин и глюкоза, что приводит к повышению аппетита и импульсивным формам питания.

Несколько стратегий могут помочь смягчить последствия эмоционального переедания, говорит Гнатт. Хорошей отправной точкой является признание колебаний в приеме пищи нормальным явлением. Люди могут внести небольшие, но значимые изменения, например, обеспечить достаточный сон и придерживаться регулярного графика питания. Также очень важно осознавать свои эмоциональные триггеры. Вместо того чтобы обозначать эмоции как "хорошие" или "плохие", важно определить конкретные чувства, такие как изоляция или беспомощность, что может способствовать более здоровому эмоциональному реагированию.

Еще один полезный подход — интуитивное питание, когда люди учатся прислушиваться к сигналам своего тела о голоде и сытости, что способствует более гибким и приятным отношениям с едой. Тем, чьи эмоциональные модели питания сильно влияют на их жизнь, может потребоваться профессиональная помощь, отмечает Гнатт. Поддержка друзей и близких, интернет-ресурсы и терапевтические мероприятия могут принести облегчение.

К признакам того, что человеку может понадобиться профессиональная помощь, относятся быстрая потеря веса, навязчивые мысли о весе, тайный прием пищи или компенсаторное поведение, например рвота или чрезмерные физические нагрузки. В таких случаях существуют научно обоснованные подходы, а различные организации могут предложить рекомендации и поддержку тем, кто страдает от расстройств пищевого поведения.

Эмоциональное питание может быть особенно сложным во время стрессовых периодов, таких как экзамены или дедлайны на работе. Исследование, проведенное Американской психологической ассоциацией, показало, что 38% взрослых признаются, что переедают или едят нездоровую пищу из-за стресса. В такие периоды полезно использовать техники осознанности или физические упражнения, которые, как было показано, снижают уровень стресса и способствуют более здоровому питанию.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.