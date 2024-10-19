Користь переважила недоліки: популярний напій підтвердив свою користь для серця

Коли мова заходить про найпопулярніші напої, багато досліджень діляться на два табори, одні з яких вихваляють їхні переваги, а інші говорять про недоліки. Нове дослідження вчених поставило крапку в одній з таких суперечок науки.

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Нещодавнє дослідження, проведене групою фахівців з Римського університету Сапієнца, з'ясувало, що збільшення споживання кофеїну, особливо через каву, може значно поліпшити здоров'я судин. Результати свідчать про те, що цей ефект особливо корисний для людей, які страждають від запальних захворювань, таких як ревматоїдний артрит і вовчак. Однак дослідження також припускає, що і здорові люди можуть відчувати поліпшення в системі кровообігу при підвищеному споживанні кофеїну, пише The Debrief.

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Деякі дослідження застерігають від вживання кофеїну людьми з уже наявними захворюваннями серця, пов'язуючи його з такими ризиками, як нерегулярне серцебиття і посилення скорочень передсердь, що може підвищити ймовірність серцевих нападів. Незважаючи на це, інші дослідження вказують на те, що кофеїн може бути корисним для зниження ризику розвитку таких захворювань, як діабет, і навіть позитивно впливати на рівень цукру в крові в тих, хто вже страждає на це захворювання. Кофеїн також добре відомий вченим тим, що підвищує розумову активність і може допомогти впоратися з депресією, стимулюючи вироблення дофаміну.

Дослідницька група виявила, що користь від вживання кофеїну поширюється на підтримку ендотеліальних прогеніторних клітин організму, які відіграють життєво важливу роль у регенерації вистилання кровоносних судин і стимулювання їхнього росту, йдеться в науковій роботі, опублікованій у журналі Rheumatology. Цей процес має вирішальне значення для запобігання інфарктам та інсультам — двох основних причин смерті в багатьох країнах. Кофеїн, мабуть, чинить протизапальну дію, зв'язуючись із рецепторами на імунних клітинах, зменшуючи запалення і потенційно сприяючи здоров'ю судин навіть у людей з аутоімунними захворюваннями.

У дослідженні брав участь 31 доброволець із вовчаком, ніхто з них не мав наявних серцевих захворювань або традиційних чинників ризику серцевих захворювань, таких як високий рівень холестерину, діабет або ожиріння. Відстежуючи споживання кофеїну за допомогою тижневого харчового щоденника і проводячи неінвазивні вимірювання артеріального тиску, дослідники відзначили, що в тих, хто регулярно вживав кофеїн, показники тиску були значно нижчими. Ці результати були підтверджені аналізами крові, які засвідчили більш здорові кровоносні судини, відзначені наявністю більш міцних ендотеліальних клітин.

Незважаючи на багатообіцяючі результати, провідний дослідник Фульвія Чеккареллі наголосила на необхідності подальших робіт для підтвердження цих висновків, особливо за допомогою поздовжніх досліджень, які дали б змогу краще оцінити довгостроковий вплив кофеїну на прогресування захворювання. Дана робота показала потенціал дієтичних втручань, таких як споживання кофеїну, у лікуванні хронічних запальних захворювань, хоча застосування такої тактики в ширших популяціях потребує подальшого вивчення, кажуть автори.

Інші дослідження показали, що помірне споживання кави, що визначається як 3-5 чашок на день, пов'язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань та інсультів. Ці дані можна розглядати як підтвердження досліджень Університету Сапієнца про роль кофеїну в зміцненні здоров'я серця, особливо для людей, схильних до серцево-судинних захворювань.

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