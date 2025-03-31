Чоловік показав "найдорожчу каву": що додають в напій і як він смакує

Популярний фуд-блогер Кармі Селлітто спробував найдорожчу каву у Великій Британії й поділився зі своєю аудиторією враженнями. Чоловік побував в одному із закладів елітної мережі Shot London, яка має кав’ярні у Йорданії та Кувейті й пропонує клієнтам дорогі напої.

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Кармі зібрав понад 82 тисяч вподобайок у TikTok, витративши приголомшливі 265 фунтів за одну лише каву. Він замовив з меню Japan Typica Natural.

Ця кав'ярня відома своїми вишуканими напоями та "свіжими, майстерно приготованими" випічкою й десертами.

Селлітто був вражений, коли офіціант підійшов до нього у спеціальних рукавичках для подачі кави. "Виявляється, вони змушені носити ці спеціальні рукавички, коли подають каву, бо вона дуже дорога. Я ніколи не бачив нічого подібного", — поділився емоціями він.

Оцінюючи зовнішній вигляд напою, блогер продовжив: "Виглядає як звичайне холодне лате, але соломинка зроблена із золота. Думаю, я витратив гроші даремно".

Кармі описав каву так: "Кількість присмаків, які вибухнули у роті, справді застала мене зненацька. Я ніколи не куштував нічого подібного, навіть з'явилися мурашки по шкірі. Смак неймовірний! Це навіть не смакує як кава, більше як якийсь фрукт. Потім дійшло, що збанкрутував, адже кожен ковток коштує близько 25 фунтів".

Кармі спробував найдорожчу каву Фото: TikTok

Оглядач оцінив найдорожчу каву Великої Британії на 5/10. "Це один із найдивніших експериментів у моєму житті", — підсумував він.

Інтернет-користувачі почали активно коментувати відео, багато хто був шокований ціною напою, порівнюючи її з річною страховкою автомобіля, а дехто пожартував, що за такі гроші має отримати ще й кавоварку.

Нагадаємо, у японському місті Такасаго спалахнув скандал через неналежну поведінку директора місцевої середньої школи. Виявилося, що 59-річний чоловік систематично недоплачував за велику порцію кави в цілодобовому магазині самообслуговування. У результаті його звільнили та позбавили пенсії у розмірі $133 тисячі.

А от 25-річний колекціонер Джессі з Массачусетсу (США) виявив справжній скарб у старій банці з-під кави, захованій серед різного мотлоху. Своєю неймовірною знахідкою він поділився на тематичному форумі Reddit.