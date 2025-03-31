Мужчина показал "самый дорогой кофе": что добавляют в напиток и какой он на вкус

Популярный фуд-блогер Карми Селлитто попробовал самый дорогой кофе в Великобритании и поделился со своей аудиторией впечатлениями. Мужчина побывал в одном из заведений элитной сети Shot London, которая имеет кофейни в Иордании и Кувейте и предлагает клиентам дорогие напитки.

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Карми собрал более 82 тысяч лайков в TikTok, потратив 265 фунтов за один только кофе. Он заказал из меню Japan Typica Natural.

Эта кофейня известна своими изысканными напитками и "свежей, искусно приготовленной" выпечкой и десертами.

Селлитто был поражен, когда официант подошел к нему в специальных перчатках для подачи кофе. "Оказывается, они вынуждены носить эти специальные перчатки, когда подают кофе, потому что он очень дорогой. Я никогда не видел ничего подобного", — поделился эмоциями он.

Оценивая внешний вид напитка, блогер продолжил: "Выглядит как обычное холодное латте, но соломинка сделана из золота. Думаю, я потратил деньги зря".

Карми описал кофе так: "Количество привкусов, которые взорвались во рту, действительно застало меня врасплох. Я никогда не пробовал ничего подобного, даже появились мурашки по коже. Вкус невероятный! Это даже не на вкус как кофе, больше как какой-то фрукт. Потом дошло, что обанкротился, ведь каждый глоток стоит около 25 фунтов".

Карми попробовал самый дорогой кофе Фото: TikTok

Обозреватель оценил самый дорогой кофе Великобритании на 5/10. "Это один из самых странных экспериментов в моей жизни", — подытожил он.

Интернет-пользователи начали активно комментировать видео, многие были шокированы ценой напитка, сравнивая ее с годовой страховкой автомобиля, а некоторые пошутили, что за такие деньги должны получить еще и кофеварку.

Напомним, в японском городе Такасаго вспыхнул скандал из-за неподобающего поведения директора местной средней школы. Оказалось, что 59-летний мужчина систематически недоплачивал за большую порцию кофе в круглосуточном магазине самообслуживания. В результате его уволили и лишили пенсии в размере $133 тысячи.

А вот 25-летний коллекционер Джесси из Массачусетса (США) обнаружил настоящее сокровище в старой банке из-под кофе, спрятанной среди разного хлама. Своей невероятной находкой он поделился на тематическом форуме Reddit.