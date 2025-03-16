Мужчина заглянул в старую банку из-под кофе: увидев сюрприз, его начало "трясти" (фото)

Пользователи сети начали активно делиться своими мнениями, высказывая предположения, сколько можно выручить за эти артефакты.

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25-летний коллекционер Джесси из Массачусетса (США) нашел настоящее сокровище в старой банке из-под кофе, которая находилась среди другого хлама. Мужчина поделился своей невероятной находкой на одном из тематических форумов на Reddit.

В середине банки были многочисленные ценные монеты: пенни, 5-центовики Буффало и Томаса Джефферсона, монеты Меркурия и Рузвельта, доллары Моргана, а также различные современные и старинные иностранные монеты.

Некоторые монеты изготовлены из серебра Фото: Reddit

"Я дрожал, когда открыл банку и увидел, что там внутри. Провел минимум час, считая их и разбираясь, что к чему", — рассказывает Джесси в интервью Newsweek.

По предварительным оценкам самого коллекционера, старинные монеты могут стоить около 190 долларов. Пользователи сети начали активно делиться своими мнениями, высказывая предположения, сколько можно выторговать за эти артефакты.

Бретт Эллиотт из компании APMEX Inc подсчитал, что только два доллара Моргана содержат серебра примерно на 100 долларов. Особое внимание эксперты обратили и на монету Меркурия: если она имеет ошибку в дате, то ее стоимость может достигать тысяч долларов.

Два доллара Моргана содержат серебра примерно на 100 долларов Фото: Reddit

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю 70-летнего британского коллекционера Джона Тернера, который наткнулся на серебряную монету 1813 года во время сортировки мешков с пожертвованиями. Эксперты подтвердили — это 15 пенсов из Нового Южного Уэльса, относящихся к первым монетам, отчеканенным в Австралии. Поскольку большинство таких монет переплавили в 1840-х годах, сохранившиеся экземпляры считаются чрезвычайно редкими и ценными.

Стоит вспомнить также необычный случай со статуей греческого божества, которая таинственно исчезла почти три десятилетия назад, но неожиданно была обнаружена во дворе жителя Луисвилла, штат Кентукки (США).