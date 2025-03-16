Чоловік заглянув у стару банку з-під кави: побачивши сюрприз, його почало "трусити" (фото)

Користувачі мережі почали активно ділитися своїми думками, висловлюючи припущення, скільки можна вторгувати за ці артефакти.

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25-річний колекціонер Джессі з Массачусетсу (США) знайшов справжній скарб у старій банці з-під кави, що знаходилась серед іншого мотлоху. Чоловік поділився своєю неймовірною знахідкою на одному з тематичних форумів на Reddit.

В середині банки були численні цінні монети: пенні, 5-центовики Буффало й Томаса Джефферсона, монети Меркурія та Рузвельта, долари Моргана, а також різноманітні сучасні та старовинні іноземні монети.

Деякі монети виготовлені зі срібла Фото: Reddit

"Я тремтів, коли відкрив банку і побачив, що там всередині. Провів щонайменше годину, рахуючи їх та розбираючись, що до чого", — розповідає Джессі в інтерв’ю Newsweek.

За попередніми оцінками самого колекціонера, старовинні монети можуть коштувати близько 190 доларів. Користувачі мережі почали активно ділитися своїми думками, висловлюючи припущення, скільки можна вторгувати за ці артефакти.

Бретт Елліотт з компанії APMEX Inc підрахував, що лише два долари Моргана містять срібла приблизно на 100 доларів. Особливу увагу експерти звернули й на монету Меркурія: якщо вона має помилку в даті, то її вартість може сягати тисяч доларів.

Два долари Моргана містять срібла приблизно на 100 доларів Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію 70-річного британського колекціонера Джона Тернера, який натрапив на срібну монету 1813 року під час сортування мішків із пожертвами. Експерти підтвердили — це 15 пенсів із Нового Південного Уельсу, що належать до перших монет, карбованих в Австралії. Оскільки більшість таких монет переплавили у 1840-х роках, збережені екземпляри вважаються надзвичайно рідкісними та цінними.

Варто згадати також незвичайний випадок із статуєю грецького божества, яка таємниче зникла майже три десятиліття тому, але несподівано була виявлена у дворі мешканця Луїсвілла, штат Кентуккі (США).