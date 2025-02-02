Чоловік знайшов у шафі давню монетку: тепер він може не працювати до кінця життя

Ця знахідка неймовірно рідкісна — загалом у світі відомо лише два екземпляри. Експерти вважають, що вона могла належати Джону Адамсу – другому президенту США.

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Житель Амстердама (Нідерланди) прибирав у своїй шафі й натрапив на цікавий предмет: круглу металеву пластинку з маленькими літерами NE на одному боці та римською цифрою III — на іншому. Кілька років цей артефакт зберігався в будинку власника, а торік він нарешті вирішив поцікавитися в експертів, що це таке і скільки коштує. Про це пише видання Daily Express.

Нідерландець звернувся до знавців та незабаром з'ясував, що металева пластинка насправді виявилась рідкісною монетою номіналом в три пенси, виготовленою на території Нової Англії 1652 року.

Рідкісна знахідка

Ця знахідка неймовірно рідкісна — загалом у світі відомо лише два екземпляри. Експерти вважають, що вона могла належати Джону Адамсу — другому президенту США. Політик служив послом у Голландії, а потім очолив молоду країну. За однією з версій, монета могла потрапити за кордон саме таким чином.

Власник виставив унікальну історичну пам’ятку XVII століття на нью-йоркський аукціон Stack's Bowers (США), де її купили за 2,5 мільйона доларів. Повідомляється, що аналогічна монета уже понад 120 років зберігається у колекції Массачусетського історичного товариства.

Старі монети виявились дуже цінними Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше мисливець за скарбами, який зареєстрований у TikTok під ніком Prospector Tuck (@prospectortuck), часто розповідає у себе на сторінці про цікаві речі, виявлені завдяки металошукачу. Нещодавно, проводячи масштабні пошукові роботи на фермі 1700-х років, чоловік знайшов дві американські монети, випущені більш ніж століття тому.

Крім того, після 20 років пошуків британець знайшов рідкісну монету в полі. Пол Кейпвелл десятиліттями відвідував одне й те саме місце, поки не виявив кілька римських і середньовічних монет.