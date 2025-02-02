Мужчина нашел в шкафу старую монетку: теперь он может не работать до конца жизни (фото)

Эта находка невероятно редкая — известно всего о двух экземплярах. Эксперты считают, что она могла принадлежать Джону Адамсу — второму президенту США.

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Житель Амстердама (Нидерланды) убирал в своем шкафу и наткнулся на интересный предмет: круглую металлическую пластинку с маленькими буквами NE на одной стороне и римской цифрой III — на другой. Несколько лет этот артефакт хранился в доме владельца, а в прошлом году он наконец решил поинтересоваться у экспертов, что это такое и сколько стоит. Об этом пишет издание Daily Express.

Нидерландец обратился к знатокам и вскоре выяснил, что металлическая пластинка на самом деле оказалась редкой монетой номиналом в три пенса, изготовленной на территории Новой Англии 1652 года.

Редкая находка

Эта находка невероятно редкая — всего в мире известно всего два экземпляра. Эксперты считают, что она могла принадлежать Джону Адамсу — второму президенту США. Политик служил послом в Голландии, а затем возглавил молодую страну. По одной из версий, монета могла попасть за границу именно таким образом.

Владелец выставил уникальную историческую памятку XVII века на нью-йоркский аукцион Stack's Bowers (США), где ее купили за 2,5 миллиона долларов. Сообщается, что аналогичная монета уже более 120 лет хранится в коллекции Массачусетского исторического общества.

Старые монеты оказались очень ценными Фото: Facebook

Напомним, ранее охотник за сокровищами, который зарегистрирован в TikTok под ником Prospector Tuck (@prospectortuck), часто рассказывает у себя на странице об интересных вещах, обнаруженных благодаря металлоискателю. Недавно, проводя масштабные поисковые работы на ферме 1700-х годов, мужчина нашел две американские монеты, выпущенные более века назад.

Кроме того, после 20 лет поисков британец нашел редкую монету в поле. Пол Кейпвелл десятилетиями посещал одно и то же место, пока не обнаружил несколько римских и средневековых монет.