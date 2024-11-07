Коллекционеры искали ее десятилетиями: сестры унаследовали от брата редчайшую монету (видео)

Семья приобрела 10 американских центов еще в 1978 году за 18 тысяч долларов, чтобы обеспечить себе "финансовую подушку". Теперь стоимость монеты оценивается сотнями тысяч.

Три сестры потеряли брата и унаследовали от него редкую монету. Они были ошарашены, когда узнали примерную ее стоимость. Об этом говорится в материале Mirror.

Речь про сестер из американского штата Огайо, которые теперь являются владелицами американских 10 центов, которые были выпущены Монетным двором США в Сан-Франциско в 1975 году. В том году были выпущены три миллиона специальных необработанных наборов с шестью отдельными монетами, которые продавались по 7 долларов за штуку.

Спустя несколько лет коллекционеры заметили, что на двух монетах из монетного двора отсутствует специальное клеймо двора. Директор компании GreatCollections Ян Рассел отметил, что местонахождение этих востребованных монет оставалось загадкой на протяжении нескольких десятилетий, а на аукционах за их предлагали около 500 тысяч долларов.

На 10 центрах изображен бывший президент США Франклин Делано Рузвельт и эти монеты так ценятся из-за отсутствия знака S, который обозначает Сан-Франциско. Одна из ошибочных монет 5 лет назад была продана за 456 тысяч долларов и владельцем стал частный коллекционер.

"Они (монеты, — ред.) были спрятаны на протяжении десятилетий. Большинство крупных коллекционеров и дилеров никогда их не видели", — заявил Ян Рассел.

Сестры, которые предпочли оставить свою личность в секрете, рассказали, что покойный брат и их мать купили монету еще в 1978 году и ее стоимость составила 18 200 долларов, что в переводе на сегодняшний день составляет около 90 тысяч долларов. Семья тогда занималась молочным бизнесом и рассматривала монету как финансовую защиту на случай, если у них возникнут денежные трудности.

Одна из сестер до 2023 года лишь знала о существовании монеты, но никогда ее не видела. Потом, когда брат внезапно умер, то 10 центов были унаследованы семьей. Что они собираются с ней сделать — неизвестно.

Напомним, 16 октября сообщалось, что британец нашел редкую монету в поле спустя 20 лет поисков. Пол Кейпвелл десятилетиями посещал одно и то же место, пока не обнаружил несколько римских и средневековых монет. Его новая редкая находка будет продана на аукционе.