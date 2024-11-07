Колекціонери шукали її десятиліттями: сестри успадкували від брата рідкісну монету (відео)
Сім'я придбала 10 американських центів ще 1978 року за 18 тисяч доларів, щоб забезпечити собі "фінансову подушку". Тепер вартість монети оцінюється сотнями тисяч.
Три сестри втратили брата і успадкували від нього рідкісну монету. Вони були ошелешені, коли дізналися приблизну її вартість. Про це йдеться в матеріалі Mirror.
Мова про сестер з американського штату Огайо, які тепер є власницями американських 10 центів, що їх випустив Монетний двір США в Сан-Франциско 1975 року. Того року було випущено три мільйони спеціальних необроблених наборів із шістьма окремими монетами, які продавалися по 7 доларів за штуку.
Через кілька років колекціонери помітили, що на двох монетах з монетного двору відсутнє спеціальне клеймо двору. Директор компанії GreatCollections Ян Рассел зазначив, що місцезнаходження цих затребуваних монет залишалося загадкою впродовж кількох десятиліть, а на аукціонах за них пропонували близько 500 тисяч доларів.
На 10 центрах зображений колишній президент США Франклін Делано Рузвельт і ці монети так цінуються через відсутність знака S, який позначає Сан-Франциско. Одну з помилкових монет 5 років тому було продано за 456 тисяч доларів і власником став приватний колекціонер.
"Вони (монети, — ред.) були заховані протягом десятиліть. Більшість великих колекціонерів і дилерів ніколи їх не бачили", — заявив Ян Рассел.
Сестри, які вважали за краще залишити свою особистість у таємниці, розповіли, що покійний брат і їхня мати купили монету ще 1978 року, а її вартість становила 18 200 доларів, що в перекладі на сьогоднішній день становить близько 90 тисяч доларів. Сім'я тоді займалася молочним бізнесом і розглядала монету як фінансовий захист на випадок, якщо у них виникнуть грошові труднощі.
Одна з сестер до 2023 року лише знала про існування монети, але ніколи її не бачила. Потім, коли брат раптово помер, то 10 центів були успадковані родиною. Що вони збираються з нею зробити — невідомо.
Нагадаємо, 16 жовтня повідомлялося, що британець знайшов рідкісну монету в полі через 20 років пошуків. Пол Кейпвелл десятиліттями відвідував одне й те саме місце, поки не виявив кілька римських і середньовічних монет. Його нову рідкісну знахідку буде продано на аукціоні.