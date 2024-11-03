Рідкісна монета коштує понад 15 000 євро: ірландцям радять перевіряти здачу (відео)

Рідкісна 20-пенсова монета, випущена в 1980-х роках, уже вийшла з ужитку. Але у жителів Ірландії вона все ж може завалятися.

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Одна з рідкісних монет в Ірландії може коштувати понад 15 000 євро, і жителям країни настійно радять перевіряти свій святковий дріб'язок. Про це колекціонер монет Брендан Джонс розповів у TikTok.

Рідкісна 20-пенсова монета, випущена в 1980-х роках, уже вийшла з ужитку. Але у жителів Ірландії вона все ж може завалятися.

"Якщо ви коли-небудь бачили одну з цих монет, вона може коштувати до 15 000 євро. На початку 80-х уряд оголосив, що збирається випустити нову монету, яка буде або 20-пенсовою, або 25-пенсовою", — повідомив автор.

Ірландія офіційно перейшла на євро 2002 року після трирічного тестового періоду. До цього національною валютою був ірландський фунт (punt).

Рідкісна монета

Уряд країни вирішив випустити першу монету у 20 пенсів у 1986 році, але близько 500 ранніх версій монет роздали підприємствам для перекалібрування їхніх автоматів, щоб можна було використовувати нові монети. Автор публікації додав, що 1985 року Центральний банк роздав 500 таких монет компаніям для телефонних будок. Тільки кілька монет були датовані 1985 роком. Їх мали повернути, але, за оцінками, приблизно 50 таких монет все ж залишилися на руках.

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Тепер власники цих рідкісних монет можуть стати на 15 тисяч багатшими.

Нагадаємо, що чоловік просіяв пісок на пляжі й озолотився. Серед сміття та старих монет мисливець за скарбами виявив сім золотих каблучок. Одна з них — 19-каратна.

Також повідомлялося, що 28 жовтня стало відомо, що найдорожчий скарб із майже 3 тисяч монет продали за рекордну суму.