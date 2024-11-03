Редкая монета стоит больше 15 000 евро: ирландцам советуют проверять сдачу (видео)

Редкая 20-пенсовая монета, выпущенная в 1980-х годах, уже вышла из употребления. Но у жителей Ирландии она все же может заваляться.

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Одна из редких монет в Ирландии может стоить более 15 000 евро, и жителям страны настоятельно советуют проверять свою праздничную мелочь. Об этом коллекционер монет Брендан Джонс рассказал в TikTok.

Редкая 20-пенсовая монета, выпущенная в 1980-х годах, уже вышла из употребления. Но у жителей Ирландии она все же может заваляться.

"Если вы когда-либо видели одну из этих монет, она может стоить до 15 000 евро. В начале 80-х правительство объявило, что собирается выпустить новую монету, которая будет либо 20-пенсовой, либо 25-пенсовой", — сообщил автор.

Ирландия официально перешла на евро в 2002 году после трехлетнего тестового периода. До этого национальной валютой был ирландский фунт (punt).

Редкая монета

Правительство страны решило выпустить первую монету в 20 пенсов в 1986 году, но около 500 ранних версий монет раздали предприятиям для перекалибровки их автоматов, чтобы можно было использовать новые монеты. Автор публикации добавил, что в 1985 году Центральный банк раздал 500 таких монет компаниям для телефонных будок. Только несколько монет были датированы 1985 годом. Их должны были вернуть, но, по оценкам, примерно 50 таких монет все же остались на руках.

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Теперь владельцы этих редких монет могут стать на 15 тысяч богаче.

Напомним, что мужчина просеял песок на пляже и озолотился. Среди мусора и старых монет охотник за сокровищами обнаружил семь золотых колец. Одно из них — 19-каратное.

Также сообщалось, что 28 октября стало известно, что самый дорогой клад из почти 3 тысяч монет продали за рекордную сумму.