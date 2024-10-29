Потерянные сокровища: мужчина просеял песок на пляже для богачей и сам озолотился (фото)

Среди мусора и старых монет охотник за сокровищами нашел семь золотых колец — одно из них оказалось 19-каратным.

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Житель Испании, зарегистрированный в сети под ником Metalesbajolaarena, прошелся с металлоискателем по пляжу на Ибице и нашел невероятные сокровища, потерянные богатыми отдыхающими. О своем опыте мужчина рассказал в TikTok, похваставшись находками.

Недавно мужчина провел четыре часа, просеивая песок, и среди мусора и старых монет нашел семь золотых колец — одно из них было 19-каратным.

"Мусор здесь есть, как всегда, но все меньше и меньше. Немного свинца. Монеты, как видите, некоторые из других стран. Никогда раньше не находил кольцо почти из чистого золота. Это было круто и очень интересно. Увидимся в следующий раз", — рассказал он.

Карат — это мера чистоты золота, причем 24-каратное золото является абсолютно чистым, а 19-каратное на 79,17% состоит из золота и на 20,9% — из других металлов.

Пользователи сети в разделе комментариев начали обсуждать увиденное.

"Не все теряют обручальные кольца случайно. Это так удобно: вы говорите жене, что потеряли обручальное кольцо, чтобы не снимать его, выходя на улицу";

"Если магнит притягивает, то это не золото";

"Не обращайте внимания на тех, кто говорит, что украшения следует отнести в бюро находок. Эти люди не поступили бы так, если бы были на вашем месте. Поэтому оставьте себе, ведь именно для этого вы и занимаетесь поиском!";

"Я не знаю, где этот пляж, но 4 года назад волна забрала у моей мамы обручальное кольцо, ха-ха".

Испанец нашел на Ибице ювелирные украшения Фото: TikTok

Кстати, автор видео благодаря своему контенту собрал почти 50 000 подписчиков. Он часто делится уникальными вещами, которые находит с помощью металлоискателя.

Напомним, во время уборки дома мужчина нашел уникальное "сокровище" 122-летней давности — неповрежденную плитку шоколада в памятной жестянке с фрагментами серебряной обертки. По словам аукциониста Джея Гудмана-Брауна, этот коллекционный экспонат выставят на торги, он может стоить около 200 фунтов стерлингов (10,7 тыс. грн).

Кроме того, жизнь 40-летнего Раджа Гонды из Индии, отца семерых детей, навсегда изменилась после того, как он нашел бриллиант стоимостью около 8 миллионов рупий (3,9 млн гривен).