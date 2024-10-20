Мужчина нашел в своем доме уникальный "клад" 122-летней давности (фото)

К счастью, на упаковке сохранилась дата, поэтому эксперты смогли определить, когда именно выпустили изделие, хранившееся в жестянке, украшенной изображениями короля Эдуарда VII и королевы Александры.

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Во время уборки дома мужчина нашел уникальное "сокровище" 122-летней давности — неповрежденную плитку шоколада в памятной жестянке с фрагментами серебряной обертки. По словам аукциониста Джея Гудмана-Брауна, этот коллекционный экспонат выставят на торги, он может стоить около 200 фунтов стерлингов (10,7 тыс. грн). Об этом пишет издание The Sun.

"Этот вид лакомства очень редкий. Удивительно, что все это время его никто не съел, особенно учитывая, что в то время это считалось настоящим деликатесом. Конфеты и шоколад тогда были относительной новинкой. Удержаться, чтобы не попробовать их, было настоящим испытанием", — рассказывает Джей Гудман-Браун.

Эта плитка шоколада может стоить около 200 фунтов стерлингов Фото: BNPS

Шоколад в 1902 году изготовил британский кондитерский бренд Rowntree's (основанный в 1881-м), прославившийся благодаря своим фруктовым пастелям и жевательным конфетам Randoms. К счастью, на упаковке сохранилась дата, поэтому эксперты смогли определить, когда именно изготовили сладости, хранившиеся в жестянке, украшенной изображениями короля Эдуарда VII и королевы Александры.

Существует всего несколько плиток

В начале XX века шоколад все еще считался новинкой, возможно, именно поэтому владелец хотел сохранить его как можно дольше. Аукционеры Auctioneum Ltd оценили деликатес в 200 фунтов стерлингов, однако финальную сумму продажи назовут после проведения торгов, которые запланированы на 4 ноября.

Сообщается, что сейчас существует лишь несколько шоколадных плиток того времени, а это повышает цену находки. К тому же удалось сохранить серебряную оберточную бумагу. Однако будущему покупателю не советует есть "исторический десерт".

"Шоколад в неплохом состоянии, учитывая возраст, однако не уверена, что он пройдет дегустационный тест!" — добавляет Гудман-Браун.

Сейчас существует лишь несколько шоколадных плиток того времени Фото: BNPS

Напомним, ранее Фокус писал, что в 1930 году городской совет Инвергордона (Шотландия) всего за 5 фунтов стерлингов (около 270 грн) приобрел мраморный бюст сэра Джона Гордона, а теперь планирует продать его за 2,5 миллиона (134,5 млн грн). Скульптуру, созданную французским художником Эдме Бушардоном в 1728 году, нашли местные жители под садовым сараем.

А вот к берегам Ньюфаундленда (Канада) прибило загадочную белую субстанцию — скользкую снаружи, твердую и пористую внутри и удивительно горючую. Канадские ученые активно исследуют неизвестную субстанцию, но пока могут только опровергать ложные предположения, не раскрывая всей правды.