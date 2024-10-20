Подпирали дверь: найденная под сараем статуя оказалась шедевром за 2,5 млн фунтов (фото)

Произведение мирового искусства долгое время использовали, чтобы подпирать двери в сарае в промышленной зоне Балинторе.

Related video

В 1930 году городской совет Инвергордона (Шотландия) всего за 5 фунтов стерлингов (около 270 грн) приобрел мраморный бюст сэра Джона Гордона, а теперь планирует продать его за 2,5 миллиона (134,5 млн грн). Скульптуру, созданную французским художником Эдме Бушардоном в 1728 году, нашли местные жители под садовым сараем. Об этом пишет издание Metro.

Шедевр потеряли во время реорганизации местной власти. Его долгое время использовали, чтобы подпирать двери в сарае в промышленной зоне Балинторе, вблизи Инвергордона.

Советник Максин Смит заявила, что проценты от денег, полученных от продажи, могут составлять до 125 000 фунтов стерлингов (6,7 млн грн) в год — эти средства инвестируют в общину. Из оригинала скульптуры планируют сделать копию, которую выставят в музее.

Шедевр долгое время использовали, чтобы подпирать двери в сарае Фото: Highland Council

"Выставить оригинальный бюст на всеобщее обозрение невозможно из-за его высокой ценности и связанных с этим рисков", — отмечалось в докладе, представленном депутатам.

По мнению экспертов Sotheby's, нынешнее предложение в 2,5 миллиона фунтов стерлингов можно считать пиковым для этого объекта искусства.

Кстати, французский художник Эдме Бушардон также создавал скульптуры для садов Версальского дворца — бывшей резиденции французской королевской семьи, а также для Фонтана четырех сезонов на улице Гренель в Париже.

Бюст сэра Джона Гордона вылеплен в начале 18 века, когда художник жил в Риме. В 2016 году он экспонировался в Лувре (Франция) и Музее Джона Пола Гетти в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, ранее Фокус писал, что городской совет Уолсолла (Великобритания) потратил $45 тысяч из средств налогоплательщиков на два памятника корги, которые выставили в местном дендропарке на 150-ю годовщину со дня его основания. Эта идея не понравилась многим жителям города, которые обвиняют чиновников в расточительстве.

А вот 12-метровая скульптура Tu si' 'na cosa grande ("Ты большая вещь") итальянского дизайнера Гаэтано Пеше, установленная на главной площади Неаполя (Италия), стала объектом споров среди горожан. Люди шутят, что форма произведения искусства кажется им не совсем приличной.