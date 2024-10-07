Городской совет осудили за установку памятников собакам за $45 тысяч (фото)

Горожане интересуются, не лучше ли направить эти деньги на что-то более важное и необходимое, учитывая состояние дел в стране.

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Городской совет Уолсолла (Великобритания) потратил $45 тысяч из кармана налогоплательщиков на два памятника корги, которые выставили в местном дендропарке на 150-ю годовщину со дня его основания. Эта идея не понравилась многим жителям города, которые обвиняют чиновников в расточительстве. Об этом пишет издание Express.

Сообщается, что статуи корги поставили, чтобы почтить память королевы Елизаветы II, которая предпочитала заводить именно эту породу собак. Однако горожане интересуются, не лучше ли направить эти средства на что-то более важное и необходимое, учитывая состояние дел в стране. В частности, по их словам, бюджет в этом году планируют сократить на 20 млн фунтов стерлингов, а коммунальный налог повысить на 4,99%.

"Мне нравятся памятники, но это вызывает вопросы, не так ли? Не совсем понимаю, для чего они нужны. Деньги можно было направить на что-то другое. У нас есть проблемы с выбоинами на дорогах, разбитыми центральными улицами, вывозом мусора, а также неспокойной криминальной ситуацией", — говорит 55-летняя Трейси Уилкинс.

Статуи корги поставили, чтобы почтить память королевы Елизаветы II Фото: SWNS

Джонатан Эдиа из TaxPayers' Alliance (Альянс налогоплательщиков) также раскритиковал решение местных властей.

"Налогоплательщики устали от бессмысленных публичных произведений искусства. Намерения в целом являются хорошими, но это не приносит облегчения жителям Уолсолла, которые видят, что все сокращается", — отметил он.

Пользователи Facebook в целом разделяют это мнение.

"Городской совет Уолсолла должен расставить приоритеты. Я, возможно, мог бы понять, если бы поставили статую покойной королевы, но ее собак? Тратить деньги на что-то подобное, когда бюджет сокращается, просто смешно";

"Неужели у них нет ничего лучше, на что можно было бы потратить деньги налогоплательщиков?";

"Могли бы отдать эти деньги на приюты для животных — они переполнены и уже не могут справиться".

Однако нашлись и те, кто поддерживает идею установки скульптур двух собак. Они считают, что это привлечет внимание посетителей к живописному дендропарку.

Статуи обошлись налогоплательщикам в $45 тысяч Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что 7-летняя Эмури Джонсон из Скоттсборо (штат Алабама, США) решила открыть лимонадный киоск, чтобы собрать деньги на надгробие для своей покойной матери Карли Борднер, которая умерла в возрасте 29 лет. Эта инициатива привлекла внимание общественности и стала вирусной в социальных сетях.