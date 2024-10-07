Міську раду осудили за встановлення пам'ятників собакам за $45 тисяч (фото)

Містяни цікавляться, чи не краще було спрямувати ці кошти на щось важливіше й необхідніше, зважаючи на стан справ у країні.

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Міська рада Уолсолла (Велика Британія) витратила $45 тисяч з коштів платників податків на два пам’ятники коргі, які виставили у місцевому дендропарку на 150-ту річницю від дня його заснування. Ця ідея не сподобалася багатьом жителям міста, які звинувачують чиновників у марнотратстві. Про це пише видання Express.

Повідомляється, що статуї коргі поставили, аби вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II, яка надавала перевагу саме цій породі собак. Однак містяни цікавляться, чи не краще було спрямувати ці кошти на щось важливіше й необхідніше, зважаючи на стан справ у країні. Зокрема, за їхніми словами, бюджет цьогоріч планують скоротити на 20 млн фунтів стерлінгів, а комунальний податок підвищити на 4,99%.

"Мені подобаються пам'ятники, але це викликає запитання, чи не так? Не зовсім розумію, для чого вони потрібні. Гроші можна було направити на щось інше. У нас є проблеми з вибоїнами на дорогах, розбитими центральними вулицями, вивозом сміття, а також неспокійною кримінальною ситуацією", — каже 55-річна Трейсі Вілкінс.

Статуї коргі поставили, аби вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II Фото: SWNS

Джонатан Едіа з TaxPayers' Alliance (Альянс платників податків) також розкритикував рішення місцевої влади.

"Платники податків втомилися від безглуздих публічних творів мистецтва. Наміри загалом є добрими, але це не приносить полегшення мешканцям Уолсолла, які бачать, що все скорочується", — зазначив він.

Користувачі Facebook загалом поділяють цю думку.

"Міська рада Уолсолла має розставити пріоритети. Я, можливо, міг би зрозуміти, якби поставили статую покійної королеви, але її собак? Витрачати гроші на щось подібне, коли бюджет скорочується, просто смішно";

"Невже у них немає нічого кращого, на що можна було б витратити гроші платників податків?";

"Могли б віддати ці гроші на притулки для тварин — вони переповнені й уже не можуть впоратися".

Однак знайшлись й ті, хто підтримує ідею встановлення скульптур двох псів. Вони вважають, що це приверне увагу відвідувачів до мальовничого дендропарку.

Статуї обійшлись платникам податків у $45 тисяч Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 7-річна Емурі Джонсон зі Скоттсборо (штат Алабама, США) вирішила відкрити лимонадний кіоск, щоб зібрати гроші на надгробок для своєї покійної матері Карлі Борднер, яка померла у віці 29 років. Ця ініціатива привернула увагу громадськості та стала вірусною у соціальних мережах.