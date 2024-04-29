Моделлю для пам'ятника Єлизаветі II став коргі з України (фото)

Господар коргі Лакі зустрівся зі скульптором, який працює над пам'ятником британській монархині випадково. Хайвел Претлі вирішив, що пес стане прототипом пса, який стоїть на задніх лапах біля ніг Єлизавети.

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Моделлю для створення пам'ятника королеві Єлизаветі II, оточеній улюбленими коргі, став домашній улюбленець українки Антоніни Кириленко. Про це пише ВВС.

Антоніна Кириленко фотографка. Разом із сім'єю переїхала з України до Великої Британії 2020 року. Її коргі на прізвисько Лакі став моделлю для пам'ятника британській монархині випадково. Якось чоловік Антоніни взяв домашнього улюбленця на прогулянку. Чоловік і пес ішли через один із лондонських парків, де їх помітив скульптор Гайвел Претлі. Він уже тоді виношував ідею монумента Єлизаветі II, поруч із якою хотів зобразити улюблених собак королеви. Скульптор подумав, що Лакі, який гуляє зі своїм господарем, може стати ідеальною "моделлю".

"Він (Гайвел Претлі, — ред.) якраз працював над майбутньою статуєю королеви, мав ескізи й уявляв, що навколо монумента мають бути коргі. Йому сподобався наш пес і він запросив нас у свою майстерню позувати. Наш коргі позував для майбутнього постаменту, де собака стоїть на задніх лапах", — розповіла журналістам Антоніна Кириленко.

Вона додала, що скульптор дуже відповідально підійшов до своєї роботи. Він довго налагоджував контакт із Лакі, граючись із коргі. Також Претлі зробив багато фотографій і замальовок від руки своєї "моделі". Антоніна зізналася, що була дуже вражена процесом створення пам'ятника і тим, яку увагу Претлі приділив деталям.

Скульптор Гайвел Претлі виношував ідею монумента Єлизаветі II, поруч із якою хотів зобразити улюблених собак королеви Фото: royalfamily_windsor

Що відомо про коргі, який послужив моделлю для пам'ятника Єлизаветі II

Лакі народився 2019 року в київському розпліднику. Коли сім'я Антоніни прийняла рішення переїхати до Великої Британії, собаку на якийсь час залишили з батьками жінки. Через локдаун і паперову бюрократію перевезти домашнього улюбленця до Лондона вдалося тільки через рік. Лакі довелося подорожувати три доби та проїхати п'ять країн, щоб возз'єднатися з господинею.

Коргі на прізвисько Лакі став моделлю для пам'ятника британській монархині випадково Фото: antonina_kyrylenko/ Instagram

Нагадаємо, кількома днями раніше медіа писали про те, що королеві Єлизаветі II присвятили нову скульптуру. Статуя з'явилася в графстві Рутланд, Англія. Покійна британська королева постала в монаршому вбранні та зі своїми улюбленими коргі.