Моделью для памятника Елизавете II стал корги из Украины (фото)
Хозяин корги Лаки встретился со скульптором, работающим над памятником британской монархине случайно. Хайвел Претли решил, что пес станет прототипом пса, который стоит на задних лапах у ног Елизаветы.
Моделью для создания памятника королеве Елизавете II, окруженной любимыми корги, стал домашний любимец украинки Антонины Кириленко. Об этом пишет ВВС.
Антонина Кириленко фотограф. Вместе с семьей переехала из Украины в Великобританию в 2020 году. Ее корги по кличке Лаки стал моделью для памятника британской монархине случайно. Как-то муж Антонины взял домашнего питомца на прогулку. Мужчина и пес шли через один из лондонских парков, где их заметил скульптор Хайвел Претли. Он уже тогда вынашивал идею монумента Елизавете II, рядом с которой хотел изобразить любимых собак королевы. Скульптор подумал, что Лаки, гуляющий со своим хозяином, может стать идеальной "моделью".
"Он (Хайвел Претли, — ред.) как раз работал над будущей статуей королевы, имел эскизы и представлял, что вокруг монумента должны быть корги. Ему понравился наш пес и он пригласил нас в свою мастерскую позировать. Наш корги позировал для будущего постамента, где собака стоит на задних лапах", — рассказала журналистам Антонина Кириленко.
Она добавила, что скульптор очень ответственно подошел к своей работе. Он долго налаживал контакт с Лаки, играя с корги. Также Претли сделал много фотографий и зарисовок от руки своей "модели". Антонина призналась, что была очень впечатлена процессом создания памятника и тем, какое внимание Претли уделил деталям.
Что известно о корги, который послужил моделью для памятника Елизавете II
Лаки родился в 2019 году в киевском питомнике. Когда семья Антонины приняла решение переехать в Великобританию, собаку на какое-то время оставили с родителями женщины. Из-за локдауна и бумажной бюрократии перевезти домашнего любимца в Лондон удалось только через год. Лаки пришлось путешествовать трое суток и проехать пять стран, чтобы воссоединиться с хозяйкой.
Напомним, несколькими днями ранее медиа писали о том, что королеве Елизавете II посвятили новую скульптуру. Статуя появилась в графстве Рутланд, Англия. Покойная британская королева предстала в монаршем наряде и со своими любимыми корги.