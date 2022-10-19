В Сети появились свежие фото любимых корги королевы Елизаветы II

В настоящее время собаками заботится сын монарха и ее невестка.

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В Сети появились фото любимых корги покойной королевы Елизаветы II. Снимками домашних питомцев поделилась в Instagram невестка монарха Сара Фергюсон.

Мама принцессы Беатрис и принцессы Евгении показала, как проводит время на зеленом газоне с Муиком и Сэнди, которых они с бывшим мужем, принцем Эндрю, унаследовали после смерти 96-летней королевы Елизаветы. И хотя супруги расторгли свой брак еще в 1996 году, они продолжают жить вместе. Теперь к ним присоединились две любимые собачки покойного монарха.

"Подарки, которые продолжают дарить...", — подписала снимок с корги Сара Фергюсон.

[ + – ] Сара Фергюсон с корги королевы Елизаветы II

Всего при жизни королевы Елизаветы II у нее было более 30 собак породы корги. Они напрямую ассоциируются с королевской семьей Великобритании. А первую свою собаку дочь короля Георга получила в подарок на 18-летие. Относительно Муинка и Сэнди, их Елизавете II презентовали уже после смерти ее мужа, принца Филиппа в апреле 2021.

Ранее экс-жена принца Эндрю призналась, что у нее были особые отношения со свекровью, которую она называла боссом.

[ + – ] Сара Фергюсон с корги королевы Елизаветы II

Напомним, Сара Фергюсон рассказала, как Муику и Сэнди живется с новыми владельцами.

Также Фокус писал об особом прощании любимых коргой королевы с их хозяйкой в сентябре 2022.