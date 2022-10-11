Сара Фергюсон рассказала, как они с принцем Эндрю заботятся о собаках королевы

Любимые корги покойной Елизаветы II Муик и Сэнди по словам герцогини Йоркской, являются "национальным достоянием"

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Сара "Ферги" Фергюсон, герцогиня Йоркская и бывшая жена опального принца Эндрю, успокоила поклонников королевы, сказав, что они с бывшим мужем заботятся о любимый корги покойной королевы Елизаветы. Об этом пишет Daily Mail.

61-летняя Сара отметила, что Сэнди и Муик являются "национальным достоянием" и для нее большая честь, взять их под опеку. Об этом она рассказала на литературном фестивале в Хенли.

Корги с сопровождении лакея были замечены в сентябре во время траурных мероприятий. Согласно давней традиции, любимый животных королевы: собак и лошадей вывели к аллее попрощаться с хозяйкой.

[ + – ] Сэнди и Муик на похоронах королевы

Сейчас Муик и Сэнди живут в доме герцогини Йоркской неподалеку от Виндзорского замка. Ферги отметила, что они прекрасно себя ведут и очень "хорошо обучены".

Поскольку у Сары и Эндрю уже было пять норфолк-терьеров, двум корги пришлось подружиться с ними.

[ + – ] Сара Фергюсон с одним из своих питомцев

Корги подарили королеве принц Эндрю и его дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, вскоре после смерти ее супруга, герцога Эдинбургского, чтобы утешить ее.

Также Эндрю и Сара выгуливали корги в последние месяцы жизни королевы, когда она уже не слишком хорошо себя чувствовала.

Всего, на протяжении жизни, Ее Величество владела более, чем 30 корги. Она полюбила собак этой породы, когда получила первого корги по кличке Сьюзан на свое 18-летие от отца, короля Георга VI. Именно от Сьюзен пошла династия королевских корги, которая насчитывала 10 поколений.

[ + – ] Сэнди и Муик на похоронах своей хозяйки

У корги королевы были прекрасные условия проживания: у них были собственные апартаменты, где они спали в плетеных корзинах с подушками, а шеф-повар готовил для них специальные блюда из из говядины, цыпленка, кролика, печени, капусты и риса.

Иногда королева сама готовила еду для собак. Но ее покойный муж, как поговаривали, "ненавидел" собачий лай и корги недолюбливал, ему больше нравились лабрадоры.

Муик, присоединился к королевской семье в начале 2021 года вместе с так называемым "дорги", помесью корги и таксы, по имени Фергус.

Муик был назван в честь озера Лох Муик в поместье Балморал, а Фергус был назван в честь дяди королевы, погибшего во время Первой мировой войны.

Фергус умер всего через пять месяцев, и позже его заменил новый корги по имени Сэнди, которого подарил Эндрю с дочерями на 95-летие королевы.

Костюмер королевы Анджела Келли рассказывала, что хоть королева и была сначала против новых питомцев, но щенкам обрадовалась и совершала с ними длинные прогулки.

А эксперт по поведению доктор Роджер Магфорд, который помогал королеве управлять своей стаей корги в течение года, рассказывал, что животные были "психологически важны" для счастья королевы.

Все собаки королевы были похоронены в тех королевских поместьях, где они скончались И королева присутствовала на каждом погребении. Хоронил собак королевский садовник.