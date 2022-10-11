Сара Фергюсон розповіла, як вони з принцом Ендрю піклуються про собак королеви

Улюблені коргі покійної Єлизавети II Муїк та Сенді, за словами герцогині Йоркської, є "національним надбанням".

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Сара "Фергі" Фергюсон, герцогиня Йоркська та колишня дружина опального принца Ендрю, заспокоїла шанувальників королеви, сказавши, що вони з колишнім чоловіком дбають про улюблених коргі покійної королеви Єлизавети. Про це пише Daily Mail.

61-річна Сара зазначила, що Сенді та Муїк є "національним надбанням" і для неї велика честь взяти їх під опіку. Про це вона розповіла на літературному фестивалі в Генлі.

Коргі із супроводом лакея були помічені у вересні під час жалобних заходів. Згідно з давньою традицією, улюблених тварин королеви, собак і коней, вивели до алеї попрощатися з господинею.

[ + – ] Сенді та Муїк на похороні королеви

Зараз Муїк і Сенді живуть у будинку герцогині Йоркської неподалік Віндзорського замку. Фергі зазначила, що вони чудово поводяться й дуже "добре навчені".

Оскільки в Сари й Ендрю вже було п'ять норфолк-тер'єрів, двом коргі довелося потоваришувати з ними.

[ + – ] Сара Фергюсон із одним зі своїх вихованців

Коргі подарували королеві принц Ендрю та його дочки, принцеса Беатріс і принцеса Євгенія, невдовзі після смерті її чоловіка, герцога Единбурзького, щоб втішити її.

Також Ендрю та Сара вигулювали коргі в останні місяці життя королеви, коли вона вже не дуже добре почувалася.

Усього протягом життя Її Величність володіла більш ніж 30 коргі. Вона полюбила собак цієї породи, коли отримала першу коргі на прізвисько Сьюзан на своє 18-річчя від батька, короля Георга VI. Саме від Сьюзен пішла династія королівських коргі, яка налічувала 10 поколінь.

[ + – ] Сенді та Муїк на похороні своєї господині

Коргі королеви мали чудові умови проживання: у них були власні апартаменти, де вони спали в плетених кошиках із подушками, а шеф-кухар готував для них спеціальні страви з яловичини, курчати, кролика, печінки, капусти й рису.

Іноді королева готувала їжу для собак. Але її покійний чоловік, як казали, "ненавидів" собачий гавкіт і коргі недолюблював, йому більше подобалися лабрадори.

Муїк приєднався до королівської родини на початку 2021 року разом із так званим "доргі", поміссю коргі й такси, на ім'я Фергус.

Муїка назвали на честь озера Лох Муїк у маєтку Балморал, а Фергуса назвали на честь дядька королеви, який загинув під час Першої світової війни.

Фергус помер лише через п'ять місяців, і пізніше його замінив на новий коргі на ім'я Сенді, якого подарував Ендрю з дочками на 95-річчя королеви.

Костюмерка королеви Анджела Келлі розповідала, що хоч королева й була спочатку проти нових вихованців, але цуценятам зраділа й робила з ними довгі прогулянки.

А експерт із поведінки доктор Роджер Магфорд, який допомагав королеві керувати своєю зграєю коргі протягом року, розповідав, що тварини були "психологічно важливими" для щастя королеви.

Усі собаки королеви були поховані в тих королівських маєтках, де вони померли, і королева була присутня на кожному похованні. Ховав собак королівський садівник.