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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Корги королевы Елизаветы II Сэнди и Муик попрощались со своей хозяйкой (видео)

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Фото: Скриншот | Муик и Сэнди теперь будут жить в доме принца Эндрю и Сары Фергюсон

Животных привели помощники королевы, которые в данный момент ухаживают за собаками.

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Накануне в Великобритании похоронили королеву Елизавету II, правившую страной 70 лет. На прощании с ней присутствовали не только тысячи высокопоставленных зарубежных гостей, но и сотни тысяч британцев, которые ждали в очереди по 12-14 часов, чтобы в последний раз сказать "спасибо" Ее Величеству за годы служения. Однако больше всего эмоций у очевидцев вызвали четырехлапые любимцы королевы Сэнди и Муик, корги, которых привели два помощника.

Собаки терпеливо ожидали прибытия гроба монарха в Виндзорский замок.

Принц Эндрю поприветствовал животных, когда прибыл в Виндзорский замок перед церемонией захоронения гроба с телом Ее Величества в Королевском склепе Святого Георгия. Он заявил, что вместе с бывшей женой Сарой Фергюсон будет присматривать за корги.

Корги ждали траурную процессию у ворот Виндзорского замка

Муик и Сэнди были подарены королеве после смерти бывшего герцога Эдинбургского. Корги Муика и дорги Фергюса матери подарил герцог Йоркский в начале 2021 года. Однако Фергюс умер всего через пять месяцев, и позже его заменил новый корги по имени Сэнди, которого королеве преподнесли от принца Эндрю и его дочерей, принцесс Беатрис и Евгении, на 95-летие королевы.

Монарх обожала собак, а первую корги по кличке Сьюзан получила в подарок на 18-летие от своего покойного отца короля Георга VI. Затем от Сьюзен произошли десять поколений ее корги. Всего за 70 лет у Елизаветы II было около 30 корги.

К ее собакам относились по-королевски: у них были собственные комнаты с приподнятыми плетеными корзинами, а блюда из говядины, цыпленка, кролика, печени, капусты и риса готовил шеф-повар каждый вечер. Иногда королева сама готовила еду для собак.

Принц Филипп не всегда разделял любовь жены к животным. По словам очевидцев, "ненавидел" тявканье собак.

Проститься с королевой привели не только корги. Пони Ее Величества Эмма тоже привели попрощаться с хозяйкой. Животное смиренно стояло, пока гроб с телом монарха везли мимо. Лошадь сопровождал Терри Пендри, последний менеджер королевы, который поклонился, когда катафалк проехал мимо него.

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Любимая пони королевы Эмма прощается со своей хозяйкой
Фото: Скриншот

Напомним, зачем королеве понадобились зоопсихологи для ее корги.