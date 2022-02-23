Как начиналась дружба длиной в 70 лет Елизаветы II и ее королевских корги

Собаки Елизаветы II известны на весь мир: их изображали на коллекционных монетах, про них сняли мультфильм "Королевские корги". Фокус вспоминает историю очаровательных пушистых жителей Букингемского дворца

Как пишет Тatler, первые корги в семье будущей королевы Великобритании появились, когда ей исполнилось семь. Ее отец, Георг VI, привез домой собаку по кличке Дуки. Елизавета и ее сестра Маргарет так сильно полюбили пушистого друга, что отец вскоре решил сделать им еще один подарок, и в семье появилась девочка-корги по кличке Джейн. Уход за собаками был на личном контроле Елизаветы: питание для них составляли высококлассные ветеринары, они же тщательно проверяли здоровье питомцев. Собаки даже спали на специальных подвесных лежанках, чтобы избежать сквозняка.

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Собственная собака у будущей королевы появилась в день ее 18-летия. Король Георг VI подарил своей старшей дочери девочку-корги по кличке Сьюзен. Собака стала родоначальницей королевских корги. И все остальные питомцы Елизаветы II — а их у монарха было около 30 — потомки Сьюзен.

Для королевы большое значение имели хорошие гены ее питомцев. Поэтому в 1950 году монарх завела корги Розавел Сью, дочь международного чемпиона по кличке Розавел Лаки Страйк. А вязкой собак королева перестала заниматься только в 2002 году.

Собаки породы дорги (смесь корги и таксы) появились у королевы в 1971 году. Елизавета II предложила сестре Маргарет свести их питомцев — корги Тину и таксу Пипкин. В результате родилось шесть щенков, а их потомки и сегодня живут в Букингемском дворце.

Фото: Фото: Gettyimages

Королевские корги отличаются хулиганским характером, что радует далеко не всех членов монаршей семьи. Например, принц Уильям и принц Гарри не раз жаловались, что собаки громко лают и иногда кусаются. Однажды неприятный случай произошел и с самой королевой: собаки сильно покусали ее, когда монарх пыталась разнять свору животных. Какое-то время с питомцами работал зоопсихолог.

Фото: Vanity Fair

Как писал ранее Фокус, в 2015 году королева приняла решение не заводить новых животных, так как переживала, что собаки могут пережить ее. В 2020-м году умер один из последних дорги королевы по кличке Вулкан. Весной прошлого года, когда принц Филипп попал в больницу, принц Эндрю подарил Елизавете II двух щенков, но вскоре один из щенков умер, едва ему исполнилось пять месяцев. А недавно в Букингемском дворце появился новый пес — кокер-спаниель по кличке Лисси.