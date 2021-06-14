Принц Эндрю после смерти любимого щенка королевы утешил Елизавету II новым подарком

Когда не стало 5-месячного Фергюса, королева "была в отчаянии", и новый питомец стал для нее большой радостью.

Британская королева, которая знаменита на весь мир своей любовью к корги и дорги, к юбилею покойного мужа, принца Филиппа, получила в подарок нового щенка корги. И хотя произошло это еще на прошлой неделе, информация о презенте обнародована только сейчас, пишет The Sun.

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6-недельного щенка монарху преподнес ее сын принц Эндрю вместе с дочерьми, принцессами Евгенией и Беатрис. Елизавета II была очень тронута таким подарком.

"У королевы были тяжелые времена, и она очень рада, что у нее появился новый корги", – рассказал инсайдер журналистам.

Подарок также был доставлен за несколько дней до официального 95-летия монарха. Несмотря на то, что родилась она 21 апреля, по традиции официальный день рождения королева отмечает во вторую субботу июня.

Фото: Getty Images

В мае 5-месячный дорги королевы Фергюс, также подаренный Эндрю, скончался.

Эндрю подарил двух щенков в начале марта, когда Филипп лежал в больнице, чтобы немного отвлечь королеву, а также чтобы успокоить после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. Животных назвали Фергюсом и Мьюиком. Королева успела несколько раз сфотографироваться с новыми питомцами во время прогулки во Фрогморе, и, по словам инсайдеров, собаки были для нее источником радости и утешения после пережитых потрясений.

"Королева была в отчаянии, когда Фергюс внезапно скончался. Но эта новая собака будет идеальной компанией для ее второй собаки в будущем", – рассказал инсайдер.

Тому , как живут собаки Елизаветы II, может позавидовать любой. Так, Даррен МакГрейди, шеф-повар, проработавший в Букингемском дворце 15 лет, рассказывал, что одной из его первых рабочих обязанностей было приготовление сложных блюд для собак:

"Я думал, что буду готовить для королей, королев и президентов. В конце концов, я это сделал, но одной из первых моих работ было приготовление еды для корги – королевских корги – ежедневно готовить свежие продукты".

По словам Макгрейди, у собак даже были лакеи, которые ухаживали за ними.

Ее Величество всю жизнь занималась разведением корги, однако перестала это делать в 2015 году, оставив лишь животных из пометов 2000 и 2003-го годов. Такой шаг она объяснила тем, что не хочет, чтобы после ее смерти собаки тосковали по ней.

Щенок – не единственный подарок, который королева получила на днях. Так, ей преподнесли саженец розы сорта "Герцог Эдинбургский", выведенный в честь 100-летия принца Филиппа.