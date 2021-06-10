Елизавете II подарили розу, выведенную в честь 100-летия принца Филиппа (фото, видео)

Часть денег от продажи роз этого сорта будут идти в фонд "Живое наследие", основанный принцем Филиппом 65 лет назад и помогающий талантливой молодежи.

Королева Великобритании Елизавета II получила неожиданный подарок к 100-летнему юбилею ее супруга, принца Филиппа, который скончался 9 апреля, не дожив ровно два месяца до своего дня рождения, сообщает Daily Mail.

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Президент Королевского садоводческого общества Кейт Вид вручил монарху розу сорта "Герцог Эдинбургский", выведенную специально к 100-летию ныне покойного мужа королевы. Ее Величество охарактеризовала ее как "прекрасную", а дань уважения – как "очень добрую".

Когда Вид пришел к королеве с подарком, она встретила его в голубом платье с цветочным принтом и кремовом кардигане, не забыв о традиционной нитке жемчуга. Елизавета II была тронута, увидев на цветке имя своего покойного супруга.

"Это роза, которую назвали в честь 100-летнего юбилея герцога Эдинбургского, создана в память о всех чудесных вещах, которые он совершил за свою жизнь. 2,5 фунта стерлингов с каждой проданной розы пойдут в фонд "Живое наследие", основанный герцогом 65 лет назад, который помогает огромному количеству молодежи", – подчеркнул Вид.

Селекционеры роз из питомника Harkness Roses, выращивающем эти цветы на протяжении более 140 лет, описывают сорт "Герцог Эдинбургский" как куст среднего размера высотой 60-70 см с махровыми цветами диаметром 6-8 см темно-розового цвета с белыми пятнами. Собранные в большие гроздья на длинных стеблях соцветия идеально подходят для использования в качестве вазовых цветов или для клумб из-за их "нежного аромата".

"Мы очень рады представить эту совершенно новую памятную розу в память о замечательной жизни герцога Эдинбургского", – отметил управляющий директор Harkness Roses Филип Харкнесс.

Монарх с помощью старшего садовника Виндзора Филипа Картера посадила розу в саду вдоль восточной террасы в Виндзорском замке под окнами своей спальни, и теперь она может видеть ее, когда захочет.

Розарий, украшающий территорию замка, был в свое время спроектирован принцем Филиппом. Он перестроил клумбы Виндзора и заказал бронзовый фонтан в форме лотоса, который находится в центре.

Напомним, принц Филипп был похоронен 17 апреля в часовне Святого Георгия. Попрощаться с ним прилетел из США и принц Гарри. Правда, он был один, поскольку его жена Меган Маркл не сопровождала мужа из-за беременности.