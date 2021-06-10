Єлизаветі II подарували троянду, виведену на честь 100-річчя принца Філіпа (фото, відео)

Частина грошей від продажу троянд цього сорту йтимуть в фонд "Жива спадщина", заснований принцом Філіпом 65 років тому і який допомагає талановитій молоді.

Королева Великобританії Єлизавета II отримала несподіваний подарунок до 100-річного ювілею її чоловіка, принца Філіпа, який помер 9 квітня, не доживши рівно два місяці до свого дня народження, повідомляє Daily Mail.

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Президент Королівського садівницького товариства Кейт Від вручив монарху троянду сорту "Герцог Единбурзький", виведену спеціально до 100-річчя нині покійного чоловіка королеви. Її Величність охарактеризувала її як "прекрасну", а данину поваги — як "дуже добру".

Коли Від прийшов до королеви з подарунком, вона зустріла його в блакитній сукні з квітковим принтом і кремовому кардигані, не забувши про традиційну нитку перлів. Єлизавета II була зворушена, побачивши на квітці ім'я свого покійного чоловіка.

"Це троянда, яку назвали на честь 100-річного ювілею герцога Единбурзького, створена в пам'ять про всі чудесні речі, які він зробив за своє життя. 2,5 фунта стерлінгів з кожної проданої троянди підуть до фонду "Жива спадщина", заснованого герцогом 65 років тому, який допомагає величезній кількості молоді", — підкреслив Від.

Селекціонери троянд з розплідника Harkness Roses, вирощують ці квіти протягом більше 140 років, описують сорт "Герцог Единбурзький" як кущ середнього розміру висотою 60-70 см з махровими квітами діаметром 6-8 см темно-рожевого кольору з білими плямами. Зібрані у великі грона на довгих стеблах суцвіття ідеально підходять для використання як вазових квітів або для клумб через їх "ніжний аромат".

"Ми дуже раді представити цю абсолютно нову пам'ятну троянду в пам'ять про чудове життя герцога Единбурзького", — зазначив директор Harkness Roses Філіп Харкнесс.

Монарх за допомогою старшого садівника Віндзора Філіпа Картера посадила троянду в саду вздовж східної тераси у Віндзорському замку під вікнами своєї спальні, і тепер вона може бачити її, коли захоче.

Розарій, що прикрашає територію замку, був свого часу спроектований принцом Філіпом. Він перебудував клумби Віндзора і замовив бронзовий фонтан у формі лотоса, який знаходиться в центрі.

Нагадаємо, принц Філіп був похований 17 квітня в каплиці Святого Георгія. Попрощатися з ним прилетів з США і принц Гаррі. Щоправда, він був один, оскільки його дружина Меган Маркл не супроводжувала чоловіка через вагітність.