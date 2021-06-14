Принц Ендрю після смерті улюбленого щеня королеви втішив Єлизавету II новим подарунком

Коли не стало 5-місячного Фергюса, королева "була в розпачі", і новий вихованець став для неї великою радістю.

Британська королева, яка знаменита на весь світ своєю любов'ю до коргі та доргі, до ювілею покійного чоловіка, принца Філіпа, отримала в подарунок нового цуценя коргі. І хоча відбулося це ще минулого тижня, інформація про презент оприлюднена тільки зараз, пише The Sun.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

6-тижневе цуценя монарху підніс її син принц Ендрю разом із дочками, принцесами Євгенією та Беатріс. Єлизавета II була дуже зворушена таким подарунком.

"У королеви були важкі часи, і вона дуже рада, що в неї з'явився новий коргі", — розповів інсайдер журналістам.

Подарунок також був доставлений за кілька днів до офіційного 95-річчя монарха. Незважаючи на те, що народилася вона 21 квітня, за традицією офіційний день народження королева святкує в другу суботу червня.

Фото: Getty Images

У травні 5-місячний доргі королеви Фергюс, також подарований Ендрю, помер.

Ендрю подарував двох цуценят на початку березня, коли Філіп лежав у лікарні, щоб трохи відволікти королеву, а також щоб заспокоїти після скандального інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі. Тварин назвали Фергюсом і Муїком. Королева встигла кілька разів сфотографуватися з новими вихованцями під час прогулянки у Фрогморі, й, за словами інсайдерів, собаки були для неї джерелом радості та втіхи після пережитих потрясінь.

"Королева була в розпачі, коли Фергюс раптово помер. Але цей новий собака буде ідеальною компанією для її другого собаки в майбутньому", — розповів інсайдер.

Тому, як живуть собаки Єлизавети II, може позаздрити будь-хто. Так, Даррен МакГрейд, шеф-кухар, який пропрацював у Букінгемському палаці 15 років, розповідав, що одним з його перших робочих обов'язків було приготування складних страв для собак:

"Я думав, що готуватиму для королів, королев і президентів. Зрештою, я це зробив, але однією з перших моїх робіт було приготування їжі для коргі — королівських коргі — щодня готувати свіжі продукти".

За словами МакГрейд, у собак навіть були лакеї, які доглядали за ними.

Її Величність все життя займалася розведенням коргі, проте припинила це робити в 2015 році, залишивши лише тварин із послідом 2000 і 2003-го років. Такий крок вона пояснила тим, що не хоче, щоб після її смерті собаки сумували за нею.

Щеня — не єдиний подарунок, який королева отримала днями. Так, їй подарували саджанець троянди сорту "Герцог Единбурзький", виведений на честь 100-річчя принца Філіпа.