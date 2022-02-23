Як починалася дружба довжиною в 70 років Єлизавети II та її королівських коргі

Собаки Єлизавети II відомі на весь світ: їх зображували на колекційних монетах, про них зняли мультфільм "Королівські коргі". Фокус згадує історію чарівних пухнастих мешканців Букінгемського палацу

Як пише Тatler, перші коргі в сім'ї майбутньої королеви Великобританії з'явилися, коли їй виповнилося сім. Її батько, Георг VI, привіз додому собаку на прізвисько Дукі. Єлизавета і її сестра Маргарет так сильно полюбили пухнастого друга, що батько незабаром вирішив зробити їм ще один подарунок, і в сім'ї з'явилася дівчинка-коргі на прізвисько Джейн. Догляд за собаками був на особистому контролі Єлизавети: харчування для них складали висококласні ветеринари, вони ж ретельно перевіряли здоров'я улюбленців. Собаки навіть спали на спеціальних підвісних лежанках, щоб уникнути протягу.

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Власний собака в майбутньої королеви з'явився на день її 18-річчя. Король Георг VI подарував своїй старшій дочці дівчинку-коргі Сьюзен. Собака став родоначальницею королівських коргі. І всі інші вихованці Єлизавети II – а їх у монарха було близько 30 – нащадки Сьюзен.

Для королеви велике значення мали хороші гени її улюбленців. Тому в 1950 році монарх завела коргі Розавел Сью, дочку міжнародного чемпіона Розавел Лакі Страйка. А в'язкою собак королева перестала займатися лише 2002 року.

Собаки породи доргі (поєднання коргі та такси) з'явилися в королеви у 1971 році. Єлизавета II запропонувала сестрі Маргарет звести їх улюбленців — коргі Тіну та таксу Піпкін. В результаті народилося шість цуценят, а їхні нащадки й сьогодні живуть у Букінгемському палаці.

Фото: Фото: Gettyimages

Королівські коргі виділяються хуліганським характером, що тішить далеко не всіх членів монаршої сім'ї. Наприклад, принц Вільям та принц Гаррі не раз скаржилися, що собаки голосно гавкають і іноді кусаються. Одного разу неприємний випадок стався і з королевою: собаки сильно покусали її, коли монарх намагалася розборонити зграю тварин. Якийсь час із вихованцями працював зоопсихолог.

Фото: Vanity Fair

Як писав раніше Фокус, у 2015 році королева вирішила не заводити нових тварин, оскільки переживала, що собаки можуть пережити її. У 2020-му році помер один з останніх доргі королеви Вулкан. Весною минулого року, коли принц Філіп потрапив до лікарні, принц Ендрю подарував Єлизаветі II двох цуценят, але незабаром одне з цуценят померло, коли йому виповнилося майже п'ять місяців. А недавно в Букінгемському палаці з'явився новий пес — кокер-спанієль Ліссі.